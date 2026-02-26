Наконец в свет вышел четвертый сезон сериала "Бриджертоны". Настоящие поклонники, которые с нетерпением ждали премьеру, уже просматривают новейшие эпизоды.

А некоторые даже интересуются, планирует ли съемочная команда работать над продолжением. В материале 24 Канала рассказываем, выйдет ли пятый сезон "Бриджертонов" и когда его ждать.

Будет ли 5-й сезон "Бриджертонов"?

Как известно, сериал "Бриджертоны" сосредотачивается на том, что каждый новый сезон раскрывает отдельную историю любви членов семьи Бриджертонов. В первом сезоне мы наблюдали за развитием отношений Дафны Бриджертон, во втором – Энтони Бриджертона, в третьем – Колина Бриджертона, а в четвертом свою любовь ищет Бенедикт Бриджертон.

Еще в мае 2025 года создатели сериала продолжили его на пятый и шестой сезоны, однако официальная дата премьеры пока не разглашается. Ориентируясь на график выхода предыдущих сезонов, можно предположить, что пятый сезон появится в 2027 году.

По данным Reddit, подготовка к съемкам пятого сезона уже началась и находится на стадии препродакшена. Пока неизвестно, кто станет главными героями нового сезона, однако поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения этой культовой истории.

О ком может быть 5 сезон "Бриджертонов"?

Относительно того, на ком сосредоточится пятый сезон "Бриджертонов", уже идут дискуссии. Некоторые считают, что сюжет может сосредоточиться на раскрытии истории Франчески Бриджертон, ведь, по мнению поклонников и первоисточников, ее сюжетная линия еще не до конца раскрыта.

Кроме того, сюжет может коснуться истории любви Элоизы Бриджертон – самой радикальной из всех Бриджертонов, которая до сих пор утверждает, что не планирует жениться и ей не нужен спутник по жизни. Ее жизненные приоритеты – ум, самопознание и мудрость. Элоиза стремится познавать мир, а не просто искать любовь.

Официальных данных о пятом сезоне пока нет, однако поклонники уже с нетерпением ожидают продолжения и остаются заинтригованными.