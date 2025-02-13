Идеальный фильм ко Дню влюбленных: главное о ленте "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки"

Долгожданная четвертая часть фильма о Бриджит Джонс наконец вышла на больших экранах. Любимая героиня нулевых в исполнении звезды Рене Зеллвегер вернулась с новой романтической историей.

Историю Бриджит Джонс, основанную на романе Хелен Филдинг, экранизировали в 2001 году. Она рассказывала об одинокой женщине, которая ищет настоящей любви и постоянно худеет, пишет 24 Канал. Второй фильм вышел в 2004 году, а третий в 2016. Все они были посвящены любовным перипетиям Бриджит и Марка Дарси.

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Сюжет фильма "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки"

В четвертом фильме все меняется. Бриджит Джонс – 51 год, она является мамой двоих детей. Женщина овдовела – ее любимый Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Казалось бы, Бриджит осталась собой: она все еще записывает в дневник свой вес и количество выпитого алкоголя.

Теперь Бриджит за бытом и воспитанием детей забыла о себе. Но однажды она случайно знакомится с молодым красавчиком Роксстером и начинает смотреть на мир по-другому. Более того, кажется, что она начинает нравиться учителю ее детей.

Бриджит возвращается к работе и даже пробует приложения для знакомств, где вскоре знакомится с молодым человеком. Теперь, жонглируя работой, домом и романтическими отношениями, Бриджит еще и борется с осуждениями "идеальных" мам в школе и беспокоится о своем сыне Билли, ведь он пытается справиться с отсутствием в своей жизни отца,

– говорится в аннотации к фильму.

"Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки": смотрите трейлер онлайн

Среди актерского состава в новом фильме зрители увидят не только Рене Зеллвегер, но и Хью Гранта, который вернется к роли дерзкого Дэниела Кливера. Появится в фильме также Эмма Томпсон и Джим Бродбент. Среди новых звезд – Чиветел Эджиофор сыграет мистера Уоллакера, Лео Вудолл – Рокстера.

Что касается первых отзывов, то на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes 86% из 29 рецензий критиков являются положительными, средняя оценка – 6,9/10. На IMDb рейтинг составляет 7,0 з 10. Metacritic присвоил фильму 71 балл из 100.

История Бриджит Джонс показывает, что настоящая любовь на всю жизнь бывает нереалистичной даже в романтических фильмах. А женщины, которым за 50, не становятся невидимками. Они все еще стремятся жить ярко, любить, быть любимыми и сексуальными.