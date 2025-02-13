Історію Бріджит Джонс, що заснована на романі Гелен Філдінг, екранізували у 2001 році. Вона розповідала про самотню жінку, яка шукає справжнього кохання і постійно худне, пише 24 Канал. Другий фільм вийшов у 2004 році, а третій у 2016. Усі вони були присвячені любовним перипетіям Бріджит та Марка Дарсі.

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Сюжет фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

У четвертому фільмі все змінюється. Бріджит Джонс – 51 рік, вона є мамою двох дітей. Жінка овдовіла – її коханий Марк Дарсі загинув під час гуманітарної місії в Судані. Здавалось би, Бріджит залишилась собою: вона все ще записує у щоденник свою вагу та кількість випитого алкоголю.

Тепер Бріджит за побутом і вихованням дітей забула про себе. Та якось вона випадково знайомиться з молодим красунчиком Роксстером і починає дивитися на світ по-іншому. Ба більше, здається, що вона починає подобатися вчителю її дітей.

Бріджит повертається до роботи й навіть пробує застосунки для знайомств, де незабаром знайомиться з молодим чоловіком. Тепер, жонглюючи роботою, домом і романтичними стосунками, Бріджит ще й бореться з засудженнями "ідеальних" мам у школі та турбується про свого сина Біллі, адже він намагається впоратися з відсутністю у своєму житті батька,

– йдеться в анотації до фільму.

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": дивіться трейлер онлайн

Серед акторського складу у новому фільмі глядачі побачать не лише Рене Зеллвеґер, але й Г'ю Гранта, який повернеться до ролі зухвалого Деніела Клівера. З'явиться у фільмі також Емма Томпсон та Джим Бродбент. Серед нових зірок – Чіветел Еджіофор зіграє містера Воллакера, Лео Вудолл – Рокстера.

Щодо перших відгуків, то на сайті агрегатора рецензій Rotten Tomatoes 86% з 29 рецензій критиків є позитивними, середня оцінка – 6,9/10. На IMDb рейтинг становить 7,0 з 10. Metacritic присвоїв фільму 71 бал зі 100.

Історія Бріджит Джонс показує, що справжнє кохання на все життя буває нереалістичним навіть у романтичних фільмах. А жінки, яким поза 50, не стають невидимками. Вони все ще прагнуть жити яскраво, кохати, бути коханими і сексуальними.