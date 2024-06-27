Кино 24 подобрал 4 британские сериалы, которые стоят просмотра. Они имеют высокий рейтинг и их довольно часто обсуждали в сети.

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"Шерлок"

Год: 2010 – 2017

Количество сезонов: 4

Рейтинг IMDb: 9.1

Сюжет одного из лучших детективных сериалов разворачивается вокруг социофоба и гения дедуктивного метода Шерлока Холмса и его друга, доктора Уотсона. Но в этом случае герои Артура Конана Дойля живут в современном мире. Уотсон возвращается с войны в Афганистане и арендует жилье с Шерлоком. Вместе они расследуют самые загадочные преступления.

"Шерлок": смотрите трейлер онлайн

"Острые козырьки"

Год: 2013 – 2022

Количество сезонов: 6

Рейтинг IMDb: 8.8

Сериал рассказывает о семье Шелби, которая образовала бандитскую группировку и поселилась в Бирмингеме. Главой семьи является Томас Шелби, который кардинально изменился после возвращения с войны. Он забыл, что такое любить. Но в этом ему может помочь Грейс, которая начала работать в баре.

"Острые козырьки": смотрите трейлер онлайн

"Дрянь"

Год: 2016 – 2019

Количество сезонов: 2

Рейтинг IMDb: 8.7

Главная героиня – девушка, живущая в Лондоне, до сих пор в поисках себя и своей любви. У нее не складываются отношения с отцом и мачехой, не получается найти общий язык с высокомерной сестрой. Девушка пытается выбраться из ошибок прошлого и найти свое предназначение.

"Дрянь": смотрите трейлер онлайн

"Конец ***го мира"

Год: 2017 – 2019

Количество сезонов: 2

Рейтинг IMDb: 8.0

17-летний подросток Джеймс считает себя психопатом. Для развлечения он убивает животных, но и это становится него скучным занятием. Джеймс встречает мятежницу Алису, которая хочет сбежать от рутинной жизни. Сначала он намеревается убить девушку, но потом влюбляется в нее.

"Конец ***го мира": смотрите трейлер онлайн