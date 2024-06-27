Кино 24 подобрал 4 британские сериалы, которые стоят просмотра. Они имеют высокий рейтинг и их довольно часто обсуждали в сети.
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"Шерлок"
Сюжет одного из лучших детективных сериалов разворачивается вокруг социофоба и гения дедуктивного метода Шерлока Холмса и его друга, доктора Уотсона. Но в этом случае герои Артура Конана Дойля живут в современном мире. Уотсон возвращается с войны в Афганистане и арендует жилье с Шерлоком. Вместе они расследуют самые загадочные преступления.
"Шерлок": смотрите трейлер онлайн
"Острые козырьки"
Сериал рассказывает о семье Шелби, которая образовала бандитскую группировку и поселилась в Бирмингеме. Главой семьи является Томас Шелби, который кардинально изменился после возвращения с войны. Он забыл, что такое любить. Но в этом ему может помочь Грейс, которая начала работать в баре.
"Острые козырьки": смотрите трейлер онлайн
"Дрянь"
Главная героиня – девушка, живущая в Лондоне, до сих пор в поисках себя и своей любви. У нее не складываются отношения с отцом и мачехой, не получается найти общий язык с высокомерной сестрой. Девушка пытается выбраться из ошибок прошлого и найти свое предназначение.
"Дрянь": смотрите трейлер онлайн
"Конец ***го мира"
17-летний подросток Джеймс считает себя психопатом. Для развлечения он убивает животных, но и это становится него скучным занятием. Джеймс встречает мятежницу Алису, которая хочет сбежать от рутинной жизни. Сначала он намеревается убить девушку, но потом влюбляется в нее.
"Конец ***го мира": смотрите трейлер онлайн