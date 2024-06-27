Кіно 24 підібрав 4 британські серіали, які варті перегляду. Вони мають високий рейтинг та їх доволі часто обговорювали в мережі.

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"Шерлок"

Рік: 2010 – 2017

Кількість сезонів: 4

Рейтинг IMDb: 9.1

Сюжет одного з найкращих детективних серіалів розгортається навколо соціофоба та генія дедуктивного методу Шерлока Холмса і його друга, доктора Вотсона. Та у цьому разі герої Артура Конана Дойля живуть у сучасному світі. Вотсон повертається з війни в Афганістані та орендує житло з Шерлоком. Разом вони розслідують найзагадковіші злочини.

"Шерлок": дивіться трейлер онлайн

"Гострі картузи"

Рік: 2013 – 2022

Кількість сезонів: 6

Рейтинг IMDb: 8.8

Серіал розповідає про сім'ю Шелбі, яка утворила бандитське угрупування та оселилась у Бірмінгемі. Головою родини є Томас Шелбі, який кардинально змінився після повернення з війни. Він забув, що таке любити. Але в цьому йому може допомогти Грейс, яка почала працювати у барі.

"Гострі картузи": дивіться трейлер онлайн

"Погань"

Рік: 2016 – 2019

Кількість сезонів: 2

Рейтинг IMDb: 8.7

Головна героїня – дівчина, що живе у Лондоні, досі у пошуках себе та свого кохання. У неї не складаються стосунки з батьком і мачухою, не виходить порозумітися з зарозумілою сестрою. Дівчина намагається вибратися з помилок минулого та віднайти своє призначення.

"Погань": дивіться трейлер онлайн

"Кінець ї***ого світу"

Рік: 2017 – 2019

Кількість сезонів: 2

Рейтинг IMDb: 8.0

17-річний підліток Джеймс вважає себе психопатом. Для розваги він вбиває тварин, але й це стає нього нудним заняттям. Джеймс зустрічає бунтівницю Алісу, яка хоче втекти від рутинного життя. Спершу він наміряється убити дівчину, але потім закохується у неї.

"Кінець ї***ого світу": дивіться трейлер онлайн