Кіно 24 підібрав 4 британські серіали, які варті перегляду. Вони мають високий рейтинг та їх доволі часто обговорювали в мережі.
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"Шерлок"
Сюжет одного з найкращих детективних серіалів розгортається навколо соціофоба та генія дедуктивного методу Шерлока Холмса і його друга, доктора Вотсона. Та у цьому разі герої Артура Конана Дойля живуть у сучасному світі. Вотсон повертається з війни в Афганістані та орендує житло з Шерлоком. Разом вони розслідують найзагадковіші злочини.
"Шерлок": дивіться трейлер онлайн
"Гострі картузи"
Серіал розповідає про сім'ю Шелбі, яка утворила бандитське угрупування та оселилась у Бірмінгемі. Головою родини є Томас Шелбі, який кардинально змінився після повернення з війни. Він забув, що таке любити. Але в цьому йому може допомогти Грейс, яка почала працювати у барі.
"Гострі картузи": дивіться трейлер онлайн
"Погань"
Головна героїня – дівчина, що живе у Лондоні, досі у пошуках себе та свого кохання. У неї не складаються стосунки з батьком і мачухою, не виходить порозумітися з зарозумілою сестрою. Дівчина намагається вибратися з помилок минулого та віднайти своє призначення.
"Погань": дивіться трейлер онлайн
"Кінець ї***ого світу"
17-річний підліток Джеймс вважає себе психопатом. Для розваги він вбиває тварин, але й це стає нього нудним заняттям. Джеймс зустрічає бунтівницю Алісу, яка хоче втекти від рутинного життя. Спершу він наміряється убити дівчину, але потім закохується у неї.
"Кінець ї***ого світу": дивіться трейлер онлайн