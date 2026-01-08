На прощание пришли сотни людей: в Сен-Тропе похоронили легендарную Брижит Бардо

7 января 2026 года состоялись похороны легендарной актрисы и активистки по защите прав животных Бриджит Бардо. Церемония прошла на юге Франции, в городе Сен-Тропе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Le Monde. В материале узнаете, как прошла церемония.

Похороны легендарной актрисы Бриджит Бардо: как прошла церемония?

7 января 2026 года состоялись похороны легендарной французской актрисы Бриджит Бардо. Церемония прошла в частном формате в церкви Notre-Dame-de-l'Assomption в Сен-Тропе.

Известно, что Бардо похоронили на городском кладбище с видом на Средиземное море, рядом с могилами ее родителей. При жизни актриса хотела быть похороненной на территории собственного имения, опасаясь, что публичное захоронение может повлечь акты вандализма в отношении могил ее родственников. Ведь при жизни Бриджит Бардо неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за своих резонансных высказываний.

Однако власти Сен-Тропе приняли решение похоронить актрису на городском кладбище, расположенном неподалеку от ее дома. Присутствовать на похоронах могли быть не все: попасть в церковь можно было только при наличии приглашения.



Захоронение Бриджит Бардо / Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

В то же время на больших экранах происходила трансляция церемонии, поэтому сотни поклонников собрались, чтобы почтить память легендарной актрисы. Многие из них держали фотографии Бардо и стояли со слезами на глазах.

На похоронах также присутствовали представители мира искусства, политики и шоубизнеса. В частности, среди почетных гостей заметили министра по вопросам гендерного равенства Аврору Берже, которая представляла правительство. Кроме того, на прощании присутствовал единственный сын Бриджит Бардо – Николя-Жак Шарье.

В начале церемонии священник попросил всех присутствующих выключить телефоны как символ уважения к покойной. Гроб Бриджит Бардо был обшит ротангом и покрыт цветами.

Когда умерла Бриджит Бардо?