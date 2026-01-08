Не из-за возраста: названа официальная причина смерти французской актрисы Брижит Бардо

7 января 2026 года состоялась церемония прощания и захоронения легендарной французской актрисы Бриджит Бардо. На момент смерти ей был 91 год.

Хотя многие считают, что причиной смерти стал возраст, это не так. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People.

Советуем 7 популярных фильмов, которые запрещено просматривать в Украине с 2025 года

Какова причина смерти Бриджит Бардо?

Хотя многие считают, что 91-летняя Бриджит Бардо умерла из-за почтенного возраста, это не совсем так. Муж покойной актрисы признался, что она имела серьезные проблемы со здоровьем: проходила лечение от рака, а непосредственно перед смертью перенесла две операции. Актриса также страдала от сильных болей в спине.

По словам мужа, в последние месяцы, когда ей было особенно тяжело, Бардо даже признавалась, что хотела бы умереть, ведь боль была невыносимой.

Кроме того, Бернар д'Ормаль рассказал, что был рядом с актрисой в последние минуты ее жизни. Это произошло ночью. Когда он сел рядом с ней, она прошептала: "Пиупиу" – прозвище, которое они использовали друг для друга наедине. В этот момент все и закончилось.

Муж отметил, что после смерти Бриджит Бардо выглядела невероятно красивой – такой же, как в молодости, и никто бы не сказал, что на момент смерти ей было 91 год.

Что известно о смерти Бриджит Бардо?