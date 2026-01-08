Не из-за возраста: названа официальная причина смерти французской актрисы Брижит Бардо
- Официальная причина смерти Бриджит Бардо не связана с возрастом, актриса имела серьезные проблемы со здоровьем, в частности рак, и перенесла две операции перед смертью.
- Церемония прощания с актрисой состоялась 7 января 2026 года.
7 января 2026 года состоялась церемония прощания и захоронения легендарной французской актрисы Бриджит Бардо. На момент смерти ей был 91 год.
Хотя многие считают, что причиной смерти стал возраст, это не так. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People.
Советуем 7 популярных фильмов, которые запрещено просматривать в Украине с 2025 года
Какова причина смерти Бриджит Бардо?
Хотя многие считают, что 91-летняя Бриджит Бардо умерла из-за почтенного возраста, это не совсем так. Муж покойной актрисы признался, что она имела серьезные проблемы со здоровьем: проходила лечение от рака, а непосредственно перед смертью перенесла две операции. Актриса также страдала от сильных болей в спине.
По словам мужа, в последние месяцы, когда ей было особенно тяжело, Бардо даже признавалась, что хотела бы умереть, ведь боль была невыносимой.
Кроме того, Бернар д'Ормаль рассказал, что был рядом с актрисой в последние минуты ее жизни. Это произошло ночью. Когда он сел рядом с ней, она прошептала: "Пиупиу" – прозвище, которое они использовали друг для друга наедине. В этот момент все и закончилось.
Муж отметил, что после смерти Бриджит Бардо выглядела невероятно красивой – такой же, как в молодости, и никто бы не сказал, что на момент смерти ей было 91 год.
Что известно о смерти Бриджит Бардо?
- Бриджит Бардо умерла 28 декабря 2025 года.
- Это произошло в ее доме на юге Франции.
- 7 января 2026 года состоялась церемония похорон актрисы.
- На прощание пришли сотни людей, среди которых были представители искусства, политики, близкие родственники и поклонники.
- Церемония проходила в частном формате, а похоронили Бриджит Бардо на городском кладбище с видом на Средиземное море.
- В то же время происходила трансляция церемонии, поэтому поклонники актрисы смогли, пусть и дистанционно, почтить ее память.
- Известно, что Бриджит Бардо была настоящим секс-символом Франции 1950–1960-х годов, а впоследствии получила известность как активистка по защите прав животных.