Не через вік: названо офіційну причину смерті французької акторки Бріжіт Бардо

7 січня 2026 року відбулася церемонія прощання та поховання легендарної французької акторки Бріджіт Бардо. На момент смерті їй був 91 рік.

Хоча багато хто вважає, що причиною смерті став вік, це не так.

Яка причина смерті Бріджіт Бардо?

Хоча багато хто вважає, що 91-річна Бріджіт Бардо померла через поважний вік, це не зовсім так. Чоловік покійної акторки зізнався, що вона мала серйозні проблеми зі здоров'ям: проходила лікування від раку, а безпосередньо перед смертю перенесла дві операції. Акторка також страждала від сильного болю в спині.

За словами чоловіка, в останні місяці, коли їй було особливо важко, Бардо навіть зізнавалася, що хотіла б померти, адже біль був нестерпним.

Крім того, Бернар д'Ормаль розповів, що був поруч з акторкою в останні хвилини її життя. Це сталося вночі. Коли він сів поруч із нею, вона прошепотіла: "Піупіу" – прізвисько, яке вони використовували одне для одного наодинці. У цю мить усе й скінчилося.

Чоловік зазначив, що після смерті Бріджіт Бардо виглядала неймовірно красивою – такою ж, як у молодості, і ніхто б не сказав, що на момент смерті їй було 91 рік.

Що відомо про смерть Бріджіт Бардо?