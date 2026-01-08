Хоча багато хто вважає, що причиною смерті став вік, це не так. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

Яка причина смерті Бріджіт Бардо?

Хоча багато хто вважає, що 91-річна Бріджіт Бардо померла через поважний вік, це не зовсім так. Чоловік покійної акторки зізнався, що вона мала серйозні проблеми зі здоров'ям: проходила лікування від раку, а безпосередньо перед смертю перенесла дві операції. Акторка також страждала від сильного болю в спині.

За словами чоловіка, в останні місяці, коли їй було особливо важко, Бардо навіть зізнавалася, що хотіла б померти, адже біль був нестерпним.

Крім того, Бернар д'Ормаль розповів, що був поруч з акторкою в останні хвилини її життя. Це сталося вночі. Коли він сів поруч із нею, вона прошепотіла: "Піупіу" – прізвисько, яке вони використовували одне для одного наодинці. У цю мить усе й скінчилося.

Чоловік зазначив, що після смерті Бріджіт Бардо виглядала неймовірно красивою – такою ж, як у молодості, і ніхто б не сказав, що на момент смерті їй було 91 рік.

Що відомо про смерть Бріджіт Бардо?