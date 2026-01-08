Хоча багато хто вважає, що причиною смерті став вік, це не так. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

Яка причина смерті Бріджіт Бардо?

Хоча багато хто вважає, що 91-річна Бріджіт Бардо померла через поважний вік, це не зовсім так. Чоловік покійної акторки зізнався, що вона мала серйозні проблеми зі здоров'ям: проходила лікування від раку, а безпосередньо перед смертю перенесла дві операції. Акторка також страждала від сильного болю в спині.

За словами чоловіка, в останні місяці, коли їй було особливо важко, Бардо навіть зізнавалася, що хотіла б померти, адже біль був нестерпним.

Крім того, Бернар д'Ормаль розповів, що був поруч з акторкою в останні хвилини її життя. Це сталося вночі. Коли він сів поруч із нею, вона прошепотіла: "Піупіу" – прізвисько, яке вони використовували одне для одного наодинці. У цю мить усе й скінчилося.

Чоловік зазначив, що після смерті Бріджіт Бардо виглядала неймовірно красивою – такою ж, як у молодості, і ніхто б не сказав, що на момент смерті їй було 91 рік.

Що відомо про смерть Бріджіт Бардо?

  • Бріджіт Бардо померла 28 грудня 2025 року.
  • Це сталося у її будинку на півдні Франції.
  • 7 січня 2026 року відбулася церемонія поховання акторки.
  • На прощання прийшли сотні людей, серед яких були представники мистецтва, політики, близькі родичі та шанувальники.
  • Церемонія проходила в приватному форматі, а поховали Бріджіт Бардо на міському цвинтарі з видом на Середземне море.
  • Водночас відбувалася трансляція церемонії, тож шанувальники акторки змогли, хай і дистанційно, вшанувати її пам'ять.
  • Відомо, що Бріджіт Бардо була справжнім секс-символом Франції 1950–1960-х років, а згодом здобула популярність як активістка із захисту прав тварин.