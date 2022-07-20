Во время мирового показа в Германии Питт вышел на красную дорожку и приковал к себе взгляды поклонников. Премьера фильма состоится 11 августа 2022 года.
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Эффектный образ Брэда Питта на премьере "Быстрее пули" в Берлине
Он появился в нетрадиционном наряде, состоявшем из коричневой юбки до колен с необработанным краем и соответствующего жакета. Он выбрал рубашку цвета пыльной розы и украсил образ бусами с подвесками, парой очков против солнца и черными армейскими ботинками.
Почитатели Брэда Питта "штурмовали" социальные сети, отметив его уникальное чувство стиля. Вот некоторые комментарии:
- "Брэд Питт снова на стиле"
- "Никаких хлопот" – моя любимая эстетика Брэда Питта. Вокруг него были стилисты, которые наверняка хотели погладить эту чертову рубашку, а он такой: "Нет, все хорошо".
- "Аарон Тейлор-Джонсон и Брэд Питт – потрясающие!"
Эволюция стиля Брэда Питта
Брэд Питт однажды сказал, что вскоре мужчины будут носить юбки. Во время продвижения своего фильма "Троя" в 2014 году он пошутил: "Следующим летом мужчины будут носить юбки. Это мое предсказание и заявление. Фильм отвечает обеим статьям. Мы стремились к реализму, а греки все время носили юбки тогда".
Ранее знаменитый фотограф-портретист Марк Селиджер также сфотографировал оскароносного актера в самых разных платьях. Фотографии сделаны еще перед свадьбой с его бывшей партнершей Дженнифер Энистон в 1999 году.
Брэд Питт / Фото Rolling Stone
"Быстрее пули": что известно
Сейчас Питт находится в международном турне по продвижению своего последнего фильма вместе со своими коллегами из фильма Джои Кинг, Аароном Тейлором-Джонсоном и Брайаном Тайри Генри. Впервые их фильм "Быстрее пули" показали в Париже, где группа приняла участие в фотосессии.
Питт для парижского тура надел летний наряд, состоявший из льняного костюма с напуском ярко-персикового цвета и темно-оранжевой футболки. Он дополнил ансамбль золотой цепочкой и желтыми очками.
"Быстрее пули" – это комедийный боевик, в котором Питт играет неудачника-убийцу, который хочет хорошо выполнить свою работу, прежде чем ему придется бороться с рядом опасных противников на борту сверхскоростного пассажирского экспресса.
Фильм основан на романе Котаро Исаки в 2010 году. Зрители увидят в этой новинке кино:
- Брэда Питта;
- Леди Гагу;
- Сандру Буллок;
- Джои Кинг;
- Аарона Тейлора-Джонсона;
- Зази Битц;
- Брайана Тайри Генри;
- Эндрю Коди;
- Массе Ока;
- Майкла Шеннона.
"Быстрее пули" 2022: смотрите трейлер