Брэд Питт купил 100-летнее имение за 40 миллионов долларов: чем поражает дом

Голливудская звезда Брэд Питт не отказывает себе в роскошной жизни. Имение, которое он на днях приобрел за 40 миллионов долларов, построено еще в 1918 году.

Новое здание актера расположено на скале в Кармел-Хайлендс, на центральном побережье Калифорнии. Его считают самым дорогим в районе.

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Брэд Питт купил дом за 40 миллионов долларов

Как мы отмечали выше, дому уже больше 100 лет. Его построили по проекту архитектора Чарльза Самнера Грина для писателя Д. Л. Джеймса. Дом создан в викторианском стиле на скале из песчаника и гранита, имеет арочные окна и черепичную крышу.

Из окон – роскошный вид на Тихий океан.

Имение Брэда Питта за 40 миллионов долларов: фото

Как известно, недвижимость не была публично выставлена ​​на продажу, поэтому это означает, что она была продана вне рынка.

До Питта имением с 1999 года владела компания Searock, принадлежащая покойному чикагскому финансисту Джо Ричи и его жене Шэрон.

Предпочтения Актера Брэда Питта

У мировой знаменитости довольно разные предпочтения. Как-то дома он держал много собак и террариум со многими хамелеонами.

Часто он заявлял, что любит музыку больше, чем кино. Поэтому в его домах часто можно увидеть множество музыкальных инструментов. К тому же он любит антиквариат, его дом наполнен старой мебелью ручной работы. Неудивительно, почему Питт приобрел дом 100-летней давности.