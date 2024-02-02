Брэд Питт сыграет в фильме "Кинокритик" – последней режиссерской работе Квентина Тарантино

Брэд Питт присоединяется к актерскому составу 10-го и последнего фильма от Квентина Тарантино. Продюсером станет Стейси Шер, а релиз планируется на 2025 год.

Актер и режиссер уже сотрудничали в двух фильмах: “Бесславные ублюдки” и “Однажды в... Голливуде”. За свою роль в этом фильме, Питт получил Оскар.

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Брэд Питт сыграет в фильме "Кинокритик": что известно

Вероятно, действие фильма произойдет в южной Калифорнии в 1970-х годах и будет вдохновлено циничным кинокритиком, которого Тарантино читал в детстве. Ранее режиссер отклонил слухи о том, что главной героиней повествования будет известный кинокритик Полин Кейл.

Тарантино высказывал намерение создать 10 фильмов до завершения своей карьеры в кино. Сейчас он уже снял девять картин. Режиссер неоднократно подчеркивал, что с возрастом кинотворцы могут терять свой творческий потенциал. Поэтому важно вовремя закончить карьеру.

Проект "Кинокритик" пока не принадлежит ни к одной студии

Одним из претендентов является компания Sony, которая распространила фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", рассказывающий о кинематографии 1960-х годов. С Sony также заключено уникальное соглашение, по которому авторские права со временем возвращаются к самому режиссеру.

"Однажды в... Голливуде": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм завоевал два Оскара, включая один за лучшую мужскую роль второго плана для Брэда Питта, и получил 10 номинаций. Кроме того, лента собрала более 377 миллионов долларов во всем мире.