Актор і режисер вже співпрацювали у двох фільмах: "Безславні виродки" та "Одного разу в... Голлівуді". За свою роль у цьому фільмі, Пітт отримав Оскар.

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Бред Пітт зіграє у фільмі "Кінокритик": що відомо

Ймовірно, дія фільму відбудеться у південній Каліфорнії у 1970-х роках і буде натхнена цинічним кінокритиком, якого Тарантіно читав у дитинстві. Раніше режисер відхилив чутки про те, що головною героїнею оповіді буде відома кінокритикиня Полін Кел.

Тарантіно висловлював намір створити 10 фільмів до завершення своєї кар'єри в кіно. Зараз він вже зняв дев'ять картин. Режисер неодноразово підкреслював, що з віком кінотворці можуть втрачати свій творчий потенціал. Тому важливо вчасно закінчити кар'єру.

Проєкт "Кінокритик" поки не належить до жодної студії

Одним з претендентів є компанія Sony, яка поширила фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", що розповідає про кінематографію 1960-х років. З Sony також укладено унікальну угоду, за якою авторські права з часом повертаються до самого режисера.

"Одного разу в… Голлівуді": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм виборов два Оскари, включаючи один за кращу чоловічу роль другого плану для Бреда Пітта, і отримав 10 номінацій. Крім того, стрічка зібрала понад 377 мільйонів доларів у всьому світі.