Брэдли Куперу – 50: 4 лучших фильма с многократным номинантом на Оскар

Актерская карьера Брэдли Купера началась с небольшой роли в сериале "Секс и город". Сейчас же это успешный актер и режиссер и лауреат многих кинопремий. С 2010-х Брэдли Купер начал больше заниматься режиссурой и продюсерством. Это только добавило ему умений на съемочной площадке.

Сегодня, 5 января, Брэдли Купер празднует день рождения – ему исполнилось 50 лет. По этому случаю 24 Канал подобрал одни из лучших лент с актером и продюсером.

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"Афера по-американски"

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о профессиональном мошеннике Ирвинге Розенфельде, который вместе с любовницей и партнершей Сидни вынужден работать с ФБР из-за угрозы ареста. Один из агентов впутывает пару в опасный мир лоббистов и мафии.



Брэдли Купер в кино / Кадр из фильма

Лента получила множество наград и сейчас является одной из самых захватывающих криминальных историй из реальной жизни. Поражает и игра Брэдли Купера, который воплотил Ричарда Ди Масо – человека, разрывающегося между профессиональными амбициями и чувствами.

"Маэстро"

Фильм рассказывает историю любви легендарного композитора Леонарда Бернстайна и его жены-актрисы Фелиции. Пара прожила в браке около 25 лет и родила троих детей, однако не всегда их отношения были идеальными. Бернстайн был настолько увлечен карьерой и успехом, что забыл о семье.



Брэдли Купер в кино / Кадр из фильма

Это музыкальный фильм, где Брэдли Купер выступил не только актером, но и режиссером. Он стремился открыть настоящий характер композитора и вдохновить зрителей.

"Наркокурьер"

Эрл Стоун – пожилой мужчина и ветеран двух войн, который остался без денег. В 80 лет он становится курьером наркотиков и работает на мексиканскую мафию. Специальный агент Колин Бейтс (Брэдли Купер) узнает о нем и его преступной деятельности.



Брэдли Купер в кино / Кадр из фильма

Эта лента тоже вдохновлена реальной историей. Химия между главными героями захватывает. И Клинт Иствуд, и Брэдли Купер покорили своей работой.

"Звезда родилась"

Это история автора песен Элли, которая потеряла надежду достичь желаемого успеха. Вдруг она встречает известного певца кантри Джексона Мейна, который борется с зависимостями. Пораженный талантом Элли, он готов пожертвовать своей узнаваемостью, чтобы она была в центре внимания.



Брэдли Купер в кино / Кадр из фильма

Брэдли Купер поразил не только мастерской актерской игрой, но и талантом к пению. Лента получила множество многочисленных наград.