Сьогодні, 5 січня, Бредлі Купер святкує день народження – йому виповнилося 50 років. З цієї нагоди 24 Канал підібрав одні з найкращих стрічок з актором та продюсером.

Дивіться також 5 чудових українських комедій, які можна подивитися всією сім'єю

"Американська афера"

Фільм, що заснований на реальних подіях, розповідає про професійного шахрая Ірвінга Розенфельда, який разом з коханкою та партнеркою Сідні змушений працювати з ФБР через загрозу арешту. Один з агентів вплутує пару у небезпечний світ лобістів та мафії.



Бредлі Купер у кіно / Кадр з фільму

Стрічка отримала безліч нагород та зараз є однією з найзахопливіших кримінальних історій з реального життя. Вражає і гра Бредлі Купера, який втілив Річарда Ді Масо – чоловіка, що розривається між професійними амбіціями та почуттями.

"Маестро"

Фільм розповідає історію кохання легендарного композитора Леонарда Бернстайна та його дружини-акторки Феліції. Пара прожила у шлюбі близько 25 років та народила трьох дітей, однак не завжди їхні стосунки були ідеальними. Бернстайн був настільки захоплений кар'єрою та успіхом, що забув про сім'ю.



Бредлі Купер у кіно / Кадр з фільму

Це музичний фільм, де Бредлі Купер виступив не тільки актором, але й режисером. Він прагнув відкрити справжній характер композитора та надихнути глядачів.

"Наркокур'єр"

Ерл Стоун – літній чоловік та ветеран двох воєн, який залишився без грошей. У 80 років він стає кур'єром наркотиків та працює на мексиканську мафію. Спеціальний агент Колін Бейтс (Бредлі Купер) дізнається про нього та його злочинну діяльність.



Бредлі Купер у кіно / Кадр з фільму

Ця стрічка теж натхненна реальною історією. Хімія між головними героями захоплює. І Клінт Іствуд, і Бредлі Купер підкорили своєю роботою.

"Народження зірки"

Це історія авторки пісень Еллі, яка втратила надію досягти бажаного успіху. Раптом вона зустрічає відомого співака кантрі Джексона Мейна, який бореться з залежностями. Вражений талантом Еллі, він готовий пожертвувати своєю впізнаваністю, щоб вона була в центрі уваги.



Бредлі Купер у кіно / Кадр з фільму

Бредлі Купер вразив не тільки майстерною акторською грою, але й талантом до співу. Стрічка отримала безліч численних нагород.