Как изменился Брюс Уиллис за время борьбы с тяжелой болезнью

19 марта свой день рождения отмечает Брюс Уиллис – ему исполнился 71 год. Большинство зрителей знают его как звезду культовой франшизы "Крепкий орешек". В то же время в его карьере есть немало других ярких ролей, и она могла бы пополниться еще не одним успешным проектом.

Однако внезапное и сложное заболевание заставило актера завершить карьеру и покинуть съемочную площадку. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о состоянии Брюса Уиллиса, как прогрессирует его болезнь и насколько он изменился за это время.

Смотрите также Были в шаге от победы: какие актеры не получили Оскар в 2026 году, хотя имели высокие шансы

Как изменился Брюс Уиллис за время тяжелой болезни?

Брюс Уиллис успешно строил свою жизнь и карьеру. Среди его последних кинопроектов – "Крепость: Глаз снайпера", "Вендетта", "Детектив Найт: Искупление", "Белый слон" и "Отряд Призрак", которые вышли в 2022 году.

Также в 2023 году состоялись премьеры лент "Детектив Найт: Независимость" и "Киллер". Однако именно в этот период карьеру актера пришлось поставить на паузу.

Еще в 2022 году у него начались проблемы с речью – тогда врачи диагностировали афазию. Об этом писало издание The Economic Times. Уже в 2023 году болезнь начала прогрессировать, и Брюсу Уиллису установили диагноз – лобно-височная деменция.



С тех пор актера крайне редко можно увидеть на публике. Чаще всего поклонники следят за его жизнью через соцсети семьи, которая всячески поддерживает его.



Кто поддерживает Брюса Уиллиса?

Рядом с Брюсом Уиллисом – много любви. Его поддерживает жена Эмма Хеминг Уиллис, которая с самого начала рядом и даже создала фонд для помощи людям с деменцией.



Также актера часто навещает его бывшая жена Деми Мур – она поддерживает и Брюса, и Эмму.



Кроме того, Брюс Уиллис имеет мощную поддержку от своих пяти дочерей: Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин.

Несмотря на то, что болезнь прогрессирует, для зрителей он навсегда останется любимым "крепким орешком".