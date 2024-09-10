Однако недавно дочь актера Румер Уиллис поделилась новостями о здоровье своего отца. Она сообщила, что состояние Брюса улучшилось, что изрядно радует его семью и многих поклонников.

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Брюса Уиллиса заметили на прогулке: редкое фото

Актер находился в автомобиле, окруженный охранниками.

Машину, в которой сидел Уиллис, зафиксировали в районе Студио-Сити, одном из престижных районов Лос-Анджелеса. Он был одет в темную кепку и рубашку на пуговицах.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

У 67-летнего Брюса Уиллиса ранее диагностировали афазию – состояние, которое вызвало значительные нарушения речи. Однако болезнь продолжала прогрессировать. Как сообщила семья актера, у него диагностировали лобно-височную деменцию, которая является одной из самых распространенных форм деменции среди людей старше 60 лет.

Известно, что лобно-височная деменция – это "необычная" форма деменции, вызывающая изменения в поведении и речи, согласно информации, представленной на сайте британской Национальной службы здравоохранения. Эта форма влияет на лобную и височную области мозга, что приводит к проблемам с коммуникацией и эмоциональной стабильностью.

По мере развития болезни у пациентов может наблюдаться замедленность движений или их скованность, а впоследствии – потеря контроля над другими физическими процессами. Семья Брюса Уиллиса решила обнародовать его диагноз, надеясь, что это поможет повысить осведомленность общества об этой болезни и привлечь внимание к ее лечению.