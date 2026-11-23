Как сообщает People со ссылкой на социальные сети Таллулы Уиллис, 32-летняя дочь актера сначала поделилась в инстаграме теплым снимком, на котором они с отцом отдыхали на садовых качелях. Однако уже на следующее утро публикация исчезла со страницы. Вместо нее появилась архивная фотография и искреннее объяснение ситуации.

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Девушка публично извинилась перед подписчиками, объяснив свой шаг осознанием чрезмерной интимности запечатленного момента.

Таллула Уиллис извинилась за слишком личное фото / Скриншот из сторис buuski

Таллула призналась, что поддалась чувствам во время уютной семейной встречи и не учла границы приватности. Она осознала, что состояние здоровья отца, борющегося с лобно-височной деменцией, требует гораздо большей осторожности в публичном пространстве.

У нас была замечательная встреча. Я попросила кого-то сделать невероятно милое фото нашего совместного момента, когда мы смотрели видео с песней Фрэнки Валли. Я была настолько увлечена теплотой этого мгновения, что не подумала заранее: возможно, это фото было слишком личным, чтобы показывать его широкой публике. Я признаю это и обещаю быть более осторожной. Я знаю, что вы все его любите. Я его люблю. Моя семья его любит. И он по-прежнему остается тем абсолютным героем, каким мы все его знаем– сказала Таллула Уиллис.

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Таллула Уиллис на фото с Брюсом Уиллисом, которое она впоследствии удалила из инстаграма / Фото buuski

Эта фотография дала возможность фанатам заглянуть в семейную жизнь Брюса, который продолжает жить с лобно-височной деменцией (ЛВД) – прогрессирующим неврологическим заболеванием, которое может влиять на речь, поведение и двигательные функции.

А вот трогательная фотография жены Брюса Уиллиса с мужем осталась в сети.