Як повідомляє People із посиланням на соцмережі Таллули Вілліс, 32-річна донька актора спершу поділилася в Instagram теплим знімком, де вони з батьком відпочивали на садовій гойдалці. Проте вже наступного ранку публікація зникла зі сторінки. Замість неї з'явилася архівна світлина та щире роз'яснення ситуації.

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Дівчина публічно вибачилася перед підписниками, пояснивши свій крок усвідомленням надмірної інтимності зафіксованого моменту.

Таллула Вілліс перепросила за занадто особисте фото / Скриншот зі сторіс buuski

Таллула зізналася, що піддалася почуттям під час затишної сімейної зустрічі та не врахувала межі приватності. Вона усвідомила, що стан здоров'я батька, який бореться з лобово-скроневою деменцією, потребує значно більшої обачності в публічному просторі.

У нас була чудова зустріч. Я попросила декого зробити неймовірно миле фото нашого спільного моменту, коли ми дивилися відео зі співом Френкі Валлі. Я була настільки захоплена теплотою цієї миті, що не подумала наперед: можливо, це фото було надто особистим, щоб показувати його загалу. Я визнаю це й обіцяю бути обачнішою. Я знаю, що ви всі його любите. Я його люблю. Моя родина його любить. І він досі залишається тим абсолютним героєм, яким ми всі його знаємо– сказала Таллула Вілліс.

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Таллула Вілліс на фото з Брюсом Віллісом, яке вона згодом видалила з інстаграму / Фото buuski

Ця світлина дала можливість фанатам зазирнути в сімейне життя Брюса, який продовжує жити з лобово-скроневою деменцією (ЛСД) – неврологічним захворюванням, яке прогресує та може впливати на мовлення, поведінку та рухові функції.

А от зворушливе фото дружини Брюса Вілліса з чоловіком залишилося в мережі.