Легендарная мелодрама, которую обожали все: будет ли продолжение фильма "Три метра над уровнем неба"

"Три метра над уровнем неба" – это испанский романтический драматический фильм 2010 года, который покорил сердца всех подростков. Фильм проникает в глубину человеческих чувств, показывая, как двое разных по характеру людей могут найти общий язык и невероятную любовь, несмотря на все трудности и преграды, возникающие на их пути.

Успех первой части не остался незамеченным, и уже вскоре на экраны вышло продолжение под названием "Три метра над уровнем неба: Я хочу тебя". Сейчас фанаты этой популярной серии спрашивают о возможности третьей части, которая могла бы завершить историю этой большой и страстной любви.

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Будет ли продолжение фильма "Три метра над уровнем неба"

Третья часть фильма "Три метра над уровнем неба" могла бы быть основана на последнем романе итальянского автора Федерико Моччи – "Трижды ты". Эта книга завершает историю главных героев, и многие поклонники серии уже давно ждут ее экранизации.

Логичным шагом для продолжения киноистории был бы перенос финала романа на экран, поскольку он завершает одну из самых эмоциональных и сложных любовных историй, которая уже успела стать культовой для многих фанатов.

"Три метра над уровнем неба": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, несмотря на слухи, что распространяются в социальных сетях, в частности в тиктоке, где появляются фейковые видео о том, что третья часть фильма уже вышла, официально съемки продолжения до сих пор остаются тайной. Одно из главных препятствий на пути к созданию третьей части – это большой промежуток времени, прошедший с момента выхода второй части фильма.

За эти 12 лет главные актеры, Марио Касас и Мария Вальверде, повзрослели, что может стать проблемой для дальнейшего изображения молодежной драмы, ведь их персонажи уже не будут выглядеть такими же молодыми и беззаботными, как в первых двух фильмах.

Кроме того, пока неясно, будет ли третья часть сниматься именно по роману Моччи, поскольку официально эту информацию еще не подтвердили. Еще одним важным вопросом остается, кто будет заниматься продолжением фильма.

От того, кто станет режиссером третьей части, в значительной степени будет зависеть, сможет ли продолжение удержать ту же самую трогательную и пронзительную атмосферу, которую удалось создать в первых двух частях благодаря работе Фернандо Гонзалеса Морины.



Фильм "Три метра над уровнем неба" / Кадр из фильма

Несмотря на все сомнения и многочисленные вопросы фанатов, в течение 2023 года Марио Касас активно комментировал ситуацию с третьей частью фильма в интервью и на своих социальных сетях. Актер неоднократно отмечал, что сценарий для продолжения уже написан, что вселяет надежду в поклонников серии. Его слова дали новый толчок слухам о возможности выхода третьей части, и теперь фанаты с нетерпением ждут официальных новостей о запуске проекта. Такая информация может стать важным сигналом для зрителей, что любимая история о главных героях все же имеет шансы на продолжение.

Однако, несмотря на это, на данный момент информация о возможном выходе третьей части фильма "Три метра над уровнем неба" в 2025 году остается неофициальной и окончательно не подтвержденной. Никакие официальные заявления от студии или создателей фильма пока что не были сделаны, и поэтому эта дата остается лишь предположением, которым нельзя доверять на 100%.

Поэтому фанатам остается только надеяться, что проект все же увидит свет и продолжение этой эмоциональной и захватывающей истории станет реальностью в ближайшем будущем.