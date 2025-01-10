Лидером этой недели стал фильм "Буча", который возглавил подборку самых популярных фильмов на Netflix. Не менее интересным является и второй фильм, который попал в топ Netflix – "БожеВильные".

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2 украинских фильма, которые стали самыми популярными на Netflix

"Буча"

По сюжету фильма, главным героем является Константин Гудаускас – литовский еврей, гражданин Казахстана, активист, который нашел убежище в Украине и поселился в Буче. Его жизнь кардинально меняется с началом российского вторжения в Украину. Благодаря наличию казахского паспорта, который в то время позволяет ему беспрепятственно пересекать границы, Константин получает уникальную возможность попасть на территории, оккупированные российскими войсками.

Не колеблясь, он использует это право, чтобы спасать мирных жителей, вывозя их из зон, где продолжаются боевые действия и происходят зверства оккупантов. В течение этой опасной миссии ему удается спасти 203 человека, предоставляя им шанс на спасение и безопасность. Но, кроме того, что он становится героем для этих людей, Константин также становится свидетелем ужасных преступлений, которые совершаются российскими военными на оккупированных территориях.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Он воочию видит все, что происходит во время войны и оккупации – убийства мирных людей, ограбления, изнасилования, насилие и другие зверства, которые шокируют его до глубины души. Несмотря на личные риски, Константин продолжает свою миссию, понимая, что его действие не только спасет жизнь, но и является свидетельством того, что происходит в этих страшных условиях. Сюжет фильма подчеркивает силу человеческой отваги, сострадания и желание помочь в самые темные времена истории.

"БожеВильны"

По сюжету фильма, события происходят в 1970-е годы. Андрей Довженко – молодой, творческий и свободолюбивый человек, проявляющий неприязнь к тоталитарной системе и стремящийся свободно выражать свои мысли. Однажды он узнает страшную правду: большинство людей, которые были обвинены по статье "антисоветская деятельность", не попадали в обычные тюрьмы, а направлялись в психиатрические больницы специального типа. КГБ использовал эти заведения как инструмент для уничтожения любой оппозиции, приписывая диссидентам вымышленные диагнозы, самым распространенным среди которых была "вялотекущая шизофрения", созданная в кабинетах спецслужб.

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

Андрей постепенно попадает в центр этого ада, став свидетелем ужасных практик, которые имели целью ликвидацию свободомыслия и угнетение людей, выступавших против советской власти. Он сталкивается с системой, в которой насилие и беззаконие стали нормой. Как молодой врач, который имеет доступ к этим заведениям, Андрей понимает, что перед ним стоит сложный выбор: пойти на сотрудничество с КГБ, что позволит ему вернуться к семье и сохранить личную безопасность, или взять на себя ответственность за раскрытие правды о том, что происходит в психиатрических больницах, где люди, которые не имели никакого психического заболевания, стали жертвами жестоких пыток и манипуляций.

Этот выбор между личным спасением и моралью становится центральным конфликтом фильма, ведь Андрей должен понять, какой ценой он готов получить свою свободу – выберет ли он тишину и безопасную жизнь, или пойдет на большой риск, чтобы раскрыть правду и помочь тем, кто стал жертвой системы. Фильм раскрывает ужасы советской карательной психиатрии и показывает борьбу за правду и человеческое достоинство во времена жестокой репрессии.