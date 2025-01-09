Одной из таких предательниц является известный украинский режиссер и актриса Оксана Байрак, которая сначала заявляла о своей поддержке Украины, а затем неожиданно сбежала в Россию, где продолжает свою деятельность. Однако ее история – не единственная.

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2 украинских актера, которые стали предателями Украины

Роман Якимчук

Роман Якимчук стал одним из тех, кто выбрал сторону агрессора. Незадолго до 24 февраля 2022 года, когда Россия начала свою военную агрессию против Украины, Якимчук выехал в Россию.

В стране агрессора Якимчук не только продолжает зарабатывать кровавые рубли, но и активно поддерживает военные действия оккупантов. Он не скрывает своих пророссийских взглядов, публично выражая поддержку войне, развернувшейся в Украине после вторжения России. Эти заявления стали большим шоком для тех, кто когда-то восхищался его творчеством и считал его частью украинского культурного наследия.



Роман Якимчук / Фото из сети

Глеб Михайличенко

В начале полномасштабной войны в Украине актер Глеб Михайличенко поддерживал ВСУ. Однако в 2023 году его поступок стал шоком для многих. Появилась информация, что Глеб Михайличенко, несмотря на все свои ранее высказанные взгляды, покинул Украину и переехал в Россию.

Это решение вызвало большой резонанс среди его коллег и сторонников. Многие не смогли поверить, что человек, который еще совсем недавно поддерживал Украину, мог выбрать побег в страну-агрессора.



Глеб Михайличенко сбежал в Россию / Фото из сети

Поступок Михайличенко возмутил многих, в частности, его коллег по театральной сцене. Актриса Римма Зюбина публично выразила свое удивление и разочарование. Она подчеркнула, что решение Глеба стало для нее неожиданным, ведь его семья была тесно связана с украинским театром. Его отец – известный режиссер Киевского академического театра юного зрителя, а мама – актриса этого же театра. Таким образом, Михайличенко с детства находился в сердце украинской культуры, и его переход в Россию стал болезненным ударом для всего культурного сообщества.

Несмотря на неизвестные детали, как именно он покинул страну, выбор Михайличенко стал настоящей изменой для многих украинцев. Сегодня его имя ассоциируется с поддержкой страны-агрессора и предательством интересов украинского народа.