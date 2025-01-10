Лідером цього тижня став фільм "Буча", який очолив добірку найпопулярніших фільмів на Netflix. Не менш цікавим є і другий фільм, який потрапив у топ Netflix – "БожеВільні".

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2 українські фільми, які стали найпопулярнішими на Netflix

"Буча"

За сюжетом фільму, головним героєм є Костянтин Гудаускас – литовський єврей, громадянин Казахстану, активіст, який знайшов притулок в Україні та оселився у Бучі. Його життя кардинально змінюється з початком російського вторгнення в Україну. Завдяки наявності казахського паспорта, який на той час дозволяє йому безперешкодно перетинати кордони, Костянтин отримує унікальну можливість потрапити на території, окуповані російськими військами.

Не вагаючись, він використовує це право, щоб рятувати мирних жителів, вивозячи їх із зон, де тривають бойові дії та відбуваються звірства окупантів. Протягом цієї небезпечної місії йому вдається врятувати 203 людини, надаючи їм шанс на порятунок і безпеку. Але, окрім того, що він стає героєм для цих людей, Костянтин також стає свідком жахливих злочинів, які вчиняються російськими військовими на окупованих територіях.

"Буча": дивіться онлайн трейлер фільму

Він на власні очі бачить усе, що відбувається під час війни та окупації – вбивства мирних людей, пограбування, зґвалтування, насильство та інші звірства, які шокують його до глибини душі. Попри особисті ризики, Костянтин продовжує свою місію, розуміючи, що його дія не тільки врятує життя, але і є свідченням того, що відбувається у цих страшних умовах. Сюжет фільму підкреслює силу людської відваги, співчуття і бажання допомогти в найтемніші часи історії.

"БожеВільні"

За сюжетом фільму, події відбуваються в 1970-і роки. Андрій Довженко – молода, творча і волелюбна людина, що виявляє неприязнь до тоталітарної системи та прагне вільно виражати свої думки. Одного дня він дізнається страшну правду: більшість людей, які були обвинувачені за статтею "антирадянська діяльність", не потрапляли до звичайних в'язниць, а направлялися до психіатричних лікарень спеціального типу. КДБ використовувало ці заклади як інструмент для знищення будь-якої опозиції, приписуючи дисидентам вигадані діагнози, найпоширенішим серед яких була "млявоплинна шизофренія", створена в кабінетах спецслужб.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Андрій поступово потрапляє в центр цього пекла, ставши свідком жахливих практик, які мали на меті ліквідацію вільнодумства і гноблення людей, що виступали проти радянської влади. Він стикається з системою, в якій насильство і беззаконня стали нормою. Як молодий лікар, який має доступ до цих закладів, Андрій розуміє, що перед ним постає складний вибір: чи піти на співпрацю з КДБ, що дозволить йому повернутися до сім'ї й зберегти особисту безпеку, чи взяти на себе відповідальність за розкриття правди про те, що відбувається в психіатричних лікарнях, де люди, які не мали жодного психічного захворювання, стали жертвами жорстоких катувань та маніпуляцій.

Цей вибір між особистим порятунком та мораллю стає центральним конфліктом фільму, адже Андрій має зрозуміти, якою ціною він готовий здобути свою свободу – чи обере він тишу і безпечне життя, чи піде на великий ризик, щоб розкрити правду та допомогти тим, хто став жертвою системи. Фільм розкриває жахи радянської каральної психіатрії та показує боротьбу за правду і людську гідність у часи жорстокої репресії.