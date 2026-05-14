Невероятный украинский сериал с саундтреком от LELÉKA, который стал настоящим украшением истории

Уже 14-го мая 2026 года во втором полуфинале Евровидения представительница Украины LELÉKA выйдет на сцену. А пока все поклонники самого музыкального события года в ожидании, фанаты украинской исполнительницы узнают все больше интересных подробностей из биографии певицы.

В частности, интересно, что LELÉKA причастна не только к музыкальной индустрии, а и к актерству, о чем рассказала в интервью изданию "ТыКиев". А теперь в материале 24 Канала рассказываем об украинском сериале "И будут люди" с саундтреком от LELÉKA, который стал настоящим украшением истории.

В каком украинском сериале зазвучит саундтрек от LELÉKA?

Украинская исполнительница LELÉKA, которая будет представлять Украину на Евровидении в Вене, имеет довольно тесную связь с актерством. В частности, она училась на актерском факультете университета имени Карпенко-Карого, однако впоследствии поняла, что ее настоящее призвание – музыка. Об этом LELÉKA рассказывала в интервью на YouTube-канале "Разговор".

В конце концов она решила связать свою жизнь именно с музыкой, хотя и актерство полностью не исчезло с ее творческого пути. В частности, певица сыграла в фильме "Я, "Победа" и Берлин", а также создала атмосферный саундтрек к украинскому сериалу "И будут люди". Песня "Летіла зозуля" стала важной составляющей этого проекта и идеально передала его настроение и эмоциональную глубину.

Что интересно знать об украинском сериале "И будут люди"?

"И будут люди" – популярный украинский драматический сериал-эпопея. Премьера состоялась в 2020 году. Сериал насчитывает 12 эпизодов и является экранизацией одноименного романа Анатолия Димарова.

Режиссером проекта стал Аркадий Непиталюк.

Особенностью ленты является то, что каждая серия частично фокусируется на отдельных персонажах, через которых раскрывается широкая историческая панорама. Через судьбы обычных людей зритель погружается в жизнь украинского села первой половины ХХ века – времена Первой мировой войны, революционных событий, поражения УНР в советско-украинской войне и установления советской власти.

В сериале сыграли Виталий Ажнов, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Алина Костюкова и Игорь Колтовский. Также в проекте появились и второстепенные исполнители, в частности Анна Тамбова, Роман Халаимов, Олег Щербина и другие.

Отдельную атмосферу сериала создает музыкальное оформление. Кроме саундтрека "Летела кукушка", в ленте звучит и песня "Запізно" исполнительницы LELÉKA, которая будет представлять Украину на Евровидении 2026 года. Именно композиции LELÉKA стали важными эмоциональными лейтмотивами сериала.