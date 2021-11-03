Во второй части пятого сезона автор обещал показать трогательные сцены, так что поклонников ждет множество эмоциональных эпизодов. По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 94% среди критиков и 81% среди зрителей. Оценка IMDb – 8,3.
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Чем поразил трейлер ко второй части пятого "Бумажного дома"
В ролике профессор приехал в Центральный банк Испании, где находится почти вся его банда. Все они в подавленном состоянии из-за смерти Токио во время перестрелки. В видео также обнаружили жесткое столкновение банды с армией военных. Все кадры сопровождаются трогательной песней The Funeral от Band Of Horses.
Нам была поручена миссия положить конец ограблению. Это мы и намерены сделать,
– говорит один из персонажей.
"Бумажный дом" 2021: смотрите трейлер ко второй части пятого сезона
Первая часть: сюжет и трейлер
Премьера первой части состоялась 3 сентября. В ней герои закрылись в Королевском монетном дворе Испании более чем на 100 часов. Героям удалось спасти Лиссабон (Ициар Итун), но погибла Найроби (Альба Флорес) в конце 4 сезона, которая сильно повлияла на каждого участника команды. А тут еще и лидер отряда Профессор попал в ловушку коварной Алисии Сьерры (Найвы Нимры), с которой он остался наедине.
Банда профессора пережила масштабную войну с целой армией бойцов. Токио (Урсула Корберо) пришлось пожертвовать собой, чтобы победить в этой жестокой схватке с Сесаром Гандия (Хосе Мануэль Паган) и солдатами. План крупнейшего ограбления в истории разваливался у героев на глазах. В конце шоу им придется столкнуться с последствиями события и принять важные решения, от которых зависят их судьбы и успех операции.
"Бумажный дом" 2021: смотрите трейлер к первой части пятого сезона
Актерский состав пятого сезона
- Итциар Итуньо;
- Педро Алонсо;
- Мигель Эрран;
- Хайме Лоренте;
- Энрике Арсе;
- Эстер Асебо;
- Дарко Перич;
- Кити Манвер;
- Лука Перош;
- Белен Куэста;
- Фернандо Сото;
- Хосе Мануэль Пога;
- Марио де ла Роса;
- Фернандо Кайо.
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Что известно о сериале "Бумажный дом"
Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017 года. После сумасшедшего успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала. По сюжету ограбление происходит в Королевском монетном дворе Испании, однако съемочный процесс проходил в здании Национального исследовательского совета страны.
Кадр из сериала "Бумажный дом" 1 сезон / Фото из Кинориума
Во время Второй мировой войны дед Профессора пел итальянскую антифашистскую песню "Белла, чао". Теперь она часто звучит в сериале. Недавно Netflix India опубликовал видео, в котором звучит эта легендарная композиция с кадрами из сериала. Исполнителем гимна Jaldi Aao стал Nucleya – автор танцевальной музыки. Ролик показывает Шрути с цветком во рту, как видно после смерти персонажа в 4 сезоне, и Анил Капур танцует на кассе, как это сделал Денвер во время первого ограбления. Радхика Нараян также появляется в видео с Викрантом Мессей и говорит, что хотела бы увидеть Артура мертвым в последнем сезоне.
"Бумажный дом" Jaldi Aao 2021 год: смотрите веселое видео