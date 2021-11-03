"Нам не выбраться": Netflix показал трейлер второй части "Бумажного дома"

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второй части финального сезона культового сериала "Бумажный дом". Пятый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Релиз первой части состоялся 3 сентября, второй – запланирован на 3 декабря 2021 года.

Во второй части пятого сезона автор обещал показать трогательные сцены, так что поклонников ждет множество эмоциональных эпизодов. По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 94% среди критиков и 81% среди зрителей. Оценка IMDb – 8,3.

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Чем поразил трейлер ко второй части пятого "Бумажного дома"

В ролике профессор приехал в Центральный банк Испании, где находится почти вся его банда. Все они в подавленном состоянии из-за смерти Токио во время перестрелки. В видео также обнаружили жесткое столкновение банды с армией военных. Все кадры сопровождаются трогательной песней The Funeral от Band Of Horses.

Нам была поручена миссия положить конец ограблению. Это мы и намерены сделать,

– говорит один из персонажей.

"Бумажный дом" 2021: смотрите трейлер ко второй части пятого сезона

Первая часть: сюжет и трейлер

Премьера первой части состоялась 3 сентября. В ней герои закрылись в Королевском монетном дворе Испании более чем на 100 часов. Героям удалось спасти Лиссабон (Ициар Итун), но погибла Найроби (Альба Флорес) в конце 4 сезона, которая сильно повлияла на каждого участника команды. А тут еще и лидер отряда Профессор попал в ловушку коварной Алисии Сьерры (Найвы Нимры), с которой он остался наедине.

Банда профессора пережила масштабную войну с целой армией бойцов. Токио (Урсула Корберо) пришлось пожертвовать собой, чтобы победить в этой жестокой схватке с Сесаром Гандия (Хосе Мануэль Паган) и солдатами. План крупнейшего ограбления в истории разваливался у героев на глазах. В конце шоу им придется столкнуться с последствиями события и принять важные решения, от которых зависят их судьбы и успех операции.

"Бумажный дом" 2021: смотрите трейлер к первой части пятого сезона

Актерский состав пятого сезона

Итциар Итуньо;

Педро Алонсо;

Мигель Эрран;

Хайме Лоренте;

Энрике Арсе;

Эстер Асебо;

Дарко Перич;

Кити Манвер;

Лука Перош;

Белен Куэста;

Фернандо Сото;

Хосе Мануэль Пога;

Марио де ла Роса;

Фернандо Кайо.

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Что известно о сериале "Бумажный дом"

Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017 года. После сумасшедшего успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала. По сюжету ограбление происходит в Королевском монетном дворе Испании, однако съемочный процесс проходил в здании Национального исследовательского совета страны.