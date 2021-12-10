"Бумажный дом" побил рейтинги просмотров на Netflix в 5 странах

Стриминговая платформа Netflix известна не только собственными оригинальными продуктами, но и тем, что покупает и адаптирует для массовой аудитории региональные сериалы, которые стали популярными на местном рынке. Такая стратегия обещает шоу популярность, как это произошло в случае с испанским сериалом "Бумажный дом".

Стоит отметить, что перед тем, как заинтересовать Netflix, сериал "Бумажный дом" стал невероятно популярным на родине. Уже по итогам первого сезона стриминговый сервис заинтересовался шоу и после второго сезона выкупил его для показа во всем мире.

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Безумная популярность "Бумажного дома"

В 2018 году "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом на Netflix. На Rotten Tomatoes у ленты рейтинг 94% среди критиков и 81% среди зрителей. Оценка IMDb – 8,2.

Сегодня "Бумажный дом" находится в десятке самых популярных сериалов на Netflix в Украине, а после выхода второй половины финального сезона шоу вообще занял первую позицию рейтинга. Кроме того, сериал постоянно занимает первые места и не покидает ТОП 10 в таких странах как:

Турция;

Аргентина;

Франция;

Чили;

и Италия.

Напомним, что последние 5 эпизодов финального сезона сериала появились на Netflix 3 декабря.

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Стоит отметить, что Netflix решила не ограничиваться оригинальным сериалом и планирует расширить вселенную "Бумажного дома". Сервис уже заказал спин-офф сериала под названием "Берлин". Новое шоу расскажет об одном из главных героев оригинального сериала Андреса де Фонойосу, также известном как "Берлин". Его роль исполнил актер Педро Алонсо.

Запуск "Берлина" запланирован на 2023 год. Другие детали шоу стрим-сервис не раскрывает.

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Сюжет сериала "Бумажный дом"

Таинственный мужчина по прозвищу Профессор собирает команду для ограбления Королевского монетного двора. Он планирует украсть огромную сумму – 2,4 миллиарда евро, чтобы затем потратить их на социальные нужды.

В команду воров экстракласса входит 8 человек – все они получили прозвища в честь крупных городов мира:

Токио;

Москва;

Берлин;

Осло;

Хельсинки;

Денвер;

Рио;

и Найроби.

Каждого из них мотивирует желание наживы, в то же время каждый присоединился к Профессору по собственным мотивам. В команду входит дерзкая красавица Токио, что копирует стиль Матильды из фильма "Леон"; бывший бездомный; опытный "медвежатник", молодой хакер; двое взрослых сербских эмигрантов, прошедших войну; и криминальный авторитет.