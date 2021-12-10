Варто зазначити, що перед тим, як зацікавити Netflix, серіал "Паперовий будинок" став неймовірно популярним на батьківщині. Вже за підсумками першого сезону стримінговий сервіс зацікавився шоу та після другого сезону викупив його для показу в усьому світі.

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Шалена популярність "Паперового будинку"

У 2018 році "Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним серіалом на Netflix. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94% серед критиків і 81% серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,2.

Сьогодні "Паперовий будинок" перебуває в десятці найпопулярніших серіалів на Netflix в Україні, а після виходу другої половини фінального сезону шоу взагалі посіло першу позицію рейтингу. Крім того, серіал постійно посідає перші місця та не покидає ТОП 10 у таких країнах як:

Туреччина;

Аргентина;

Франція;

Чилі;

та Італія.

Нагадаємо, що останні 5 епізодів фінального сезону серіалу з'явилися на Netflix 3 грудня.

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Варто зазначити, що Netflix вирішила не обмежуватися оригінальним серіалом та планує розширити всесвіт "Паперового будинку". Сервіс вже замовив спіноф серіалу під назвою "Берлін". Нову шоу розповість про одного з головних героїв оригінального серіалу Андреса де Фонойосу, також відомому як "Берлін". Його роль виконав актор Педро Алонсо.

Запуск "Берліна" заплановано на 2023 рік. Інші деталі шоу стрім-сервіс не розкриває.

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Сюжет серіалу "Паперовий будинок"

Таємничий чоловік на прізвисько Професор збирає команду для пограбування Королівського монетного двору. Він планує вкрасти величезну суму – 2,4 мільярда євро, щоб згодом витратити їх на соціальні потреби.

В команду злодіїв екстракласу входить 8 осіб – усі вони отримали прізвиська на честь великих міст світу:

Токіо;

Москва;

Берлін;

Осло;

Гельсінкі;

Денвер;

Ріо;

та Найробі.

Кожного з них мотивує бажання наживи, водночас кожен приєднався до Професора за власними мотивами. В команду входить зухвала красуня Токіо, що копіює стиль Матильди з фільму "Леон"; колишній безхатько; досвідчений "ведмежатник", молодий хакер; двоє дорослих сербських емігрантів, що пройшли війну; та кримінальний авторитет.