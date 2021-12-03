Шоу буде присвячено Андресу де Фонойосу, також відомому як Берлін. Його роль у оригінальному серіалі виконав Педро Алонсо. Запуск "Берліна" заплановано на 2023 рік. Інші деталі шоу стрім-сервіс не розкриває.

Не пропустіть Прем’єра другої частини 5 сезону "Паперового будинку": що покажуть у фінальних епізодах

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Коротко про серіал "Паперовий будинок"

"Паперовий будинок" – кримінальний іспанський серіал про банду таємничого Професора, яку він зібрав, щоб втілити давню мрію батька – надрукувати у Королівському монетному дворі Іспанії 2,4 мільярди євро.

Відмінні риси бандитів: червоні комбінезони, маски Сальвадора Дали і позивні імена – Токіо, Ріо, Берлін, Найробі, Денвер, Москва, Осло та Гельсінкі.

Прем'єра серіалу Casa de papel (оригінальна назва) стартувала 2 травня 2017 року на іспанському телеканалі "Antena 3". Шоу стало шалено популярним і після двох сезонів на батьківщині його викупила стрімінгова платформа Netflix.

Важливо! 3 грудня на Netflix відбудеться прем'єра другої частини завершального сезону серіалу.

Трейлер другої частини фіналу "Паперового будинку: дивіться відео