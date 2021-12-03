У вересні 2021 року "Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним проєктом на Netflix. Ба більше, серіал відзначився популярністю не лише в інших країнах, але й в Україні посів перше місце на стрімінговій платформі. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94% серед критиків і 81% серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,2.

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"Паперовий будинок" 5 сезон 2 частина: чого очікувати

У другій частині п’ятого сезону автор обіцяв показати зворушливі сцени, тому на шанувальників чекає безліч емоційних епізодів. Влада країни нарешті вирішила залучити до затримання злочинців військових. Головним героям доведеться провести вирішальну битву, поставивши на кін власне життя.

Професор приїде до центрального банку Іспанії, де знаходиться майже вся його банда. Всі вони перебуватимуть у пригніченому стані через смерть Токіо під час перестрілки. Зокрема у трейлері показали жорстке зіткнення банди з армією військових. Всі кадри другої частини 5 сезону супроводжуватимуться зворушливою піснею The Funeral від Band Of Horses.

Нам було доручено місію покласти край пограбуванню. Це ми й маємо намір зробити,

– каже один із персонажів.

"Паперовий будинок" 2021: дивіться дубльований український трейлер до другої частини п’ятого сезону

Перша частина: сюжет і трейлер

Прем’єра першої частини відбулася 3 вересня 2021 року. У ній герої закрилися у Королівському монетному дворі Іспанії більш ніж на 100 годин. Героям вдалося врятувати Лісабон (Іціар Ітун), але загинула Найробі (Альба Флорес) в кінці 4 сезону, яка сильно вплинула на кожного учасника команди. А тут ще й лідер загону Професор потрапив у пастку підступної Алісії Сьєрри (Найви Німри), з якої він залишився наодинці.

Банда Професора пережила масштабну війну з цілою армією бійців. Токіо (Урсула Корберо) довелося пожертвувати собою, щоб перемогти в цій жорстокій сутичці з Cесаром Ганді (Хосе Мануель Паган) і солдатами. План найбільшого пограбування в історії розвалювався у героїв на очах. Наприкінці шоу їм доведеться зіткнутися з наслідками події та прийняти важливі рішення, від яких залежать їхні долі та успіх операції.

"Паперовий будинок" 2021: дивіться трейлер до першої частини п’ятого сезону

Акторський склад п’ятого сезону

Ітціар Ітуньо;

Педро Алонсо;

Мігель Ерран;

Хайме Лоренте;

Енріке Арсе;

Естер Асебо;

Дарко Періч;

Кіті Манвер;

Лука Перош;

Белен Куеста;

Фернандо Сото;

Хосе Мануель Пога;

Маріо де ла Роса.

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Що відомо про серіал "Паперовий будинок"

Прем'єра серіалу "Паперовий будинок" (Casa de papel) відбулася на іспанському телеканалі "Antena 3" 2 травня 2017 року. Після шаленого успіху проєкту на батьківщині за підсумками двох сезонів ним зацікавилася стрімінгова платформа Netflix – компанія викупила права на міжнародний показ серіалу. За сюжетом пограбування відбувається у Королівському монетному дворі Іспанії, однак знімальний процес проходив у будівлі Національної дослідницької ради країни.

Цікаво. У 2018 році "Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним серіалом, що транслюються на Netflix. Того ж року ресторан La Casa del Burger у французькому місті Віллербанн назвав на честь персонажів серіалу нову лінійку бургерів. У ньому ж офіціанти обслуговували клієнтів у костюмах, які копіюють одяг головних героїв.

Під час Другої світової війни дід Професора співав італійську антифашистську пісню "Белла, чао". Тепер вона часто звучить у серіалі. Нещодавно Netflix India опублікував відео, в якому звучить ця легендарна композиція з кадрами з серіалу. Виконавцем гімну Jaldi Aao став Nucleya – автор танцювальної музики. Ролик показує Шруті із квіткою в роті, як видно після смерті персонажа в 4 сезоні, і Аніл Капур, що танцює на касі, як це зробив Денвер під час першого пограбування. Радхіка Нараян також з'являється у відео з Вікрантом Мессей і говорить, що хотіла б побачити Артура мертвим в останньому сезоні.