Как создавали мир "Грозового перевала" с Марго Робби, о котором сегодня говорят все

Новый "Грозовой перевал" Эмеральд Феннелл – это не просто новая интерпретация классического романа 1847 года. Это полностью выстроенный мир, в котором архитектура, текстуры и даже масштаб работают на историю любви, одержимости и отчуждения.

Ранее мы рассказывали, как украинцы отзываются о ленте, читайте по ссылке. А теперь в материале 24 Канала рассказываем, как создавался невероятно эстетический мир "Грозового перевала".

Как снимали фильм "Грозовой перевал"?

Где снимали"Грозовой перевал"?

Основные съемки проходили на студии Sky Studios Elstree в Великобритании – именно там были построены Буремный перевал и Трашкросс-Грейндж как полностью функциональные декорации. Натурные сцены снимали на просторах йоркширских пустошей, а также в 600-летнем историческом поместье Нол-Хаус (Knole House) в графстве Кент.

Поместье Грозовой перевал буквально "прорастает" наружу

В финальной части истории дом покрывают органические скульптурные "наросты" – скульптурные работы Николы Тернер, созданные из конского волоса. Они будто прорастают из стен – ползут, сочатся, захватывают пространство. Эмеральд Феннелл стремилась, чтобы здание покрывали опухолевидные, почти паукообразные формы, которые будто прорастают из стен. Дом становится продолжением внутренней темноты героев.

Камни "прокалывают" имение

Скалы вокруг Бурного перевала спроектированы так, будто они пробивают стены. Камень видно и снаружи, и внутри. Как и герои, это пространство не остается нетронутым.

Пространство, в котором Гитклифу тесно

В кухне Грозового перевала потолки сделали намеренно низкими. С ростом 195 см Джейкоб Элорди не может полностью выпрямиться. Визуально это подчеркивает его ощущение "чужого" – человека, которому нигде нет места.

"Грозовой перевал": смотрите онлайн трейлер фильма

Настоящий огонь

На студии установили специальные дымоходы, чтобы в кадре горели настоящие камины. Свет и тепло – не имитация. Они живые.

Трашкросс-Грейндж – кукольный дом

Имение Эдгара и Изабеллы построили как полностью функциональное пространство, но по концепции оно напоминает гигантский кукольный дом (намек на то, что Эдгар любит коллекционировать вещи).

Декорация сочетала внутреннее и внешнее пространство на одной сцене – редкий прием, позволяющий непрерывно двигаться между комнатами и садом. Была создана модель в масштабе 1:12 – с кукольным домиком внутри. Ее использовали как игрушечный дом Изабеллы в столовой, а также как масштабную модель для съемок в Йоркшире.

Спальня Кэти – The Skin Room

Стены комнаты Кэти обиты латексной тканью с принтом, созданным из сканов реальной кожи Марго Робби. С венами. Родинками. И даже волосом. Пространство буквально становится телом.