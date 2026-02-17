Як створювали світ "Буремного перевалу" з Марго Роббі, про який сьогодні говорять усі

Новий "Буремний перевал" Емеральд Феннелл – це не просто нова інтерпретація класичного роману 1847 року. Це повністю вибудований світ, у якому архітектура, текстури й навіть масштаб працюють на історію любові, одержимості та відчуження.

Раніше ми розповідали, як українці відгукуються про стрічку, читайте за посиланням. А тепер у матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як створювався неймовірно естетичний світ "Буремного перевалу".

Радимо Де зараз уродженка Краматорська Галина Безрук, яка мовчить про війну в Україні

Як знімали фільм "Буремний перевал"?

Де знімали "Буремний перевал"?

Основні зйомки відбувалися на студії Sky Studios Elstree у Великій Британії – саме там були збудовані Буремний перевал і Трашкросс-Ґрейндж як повністю функціональні декорації. Натурні сцени знімали на просторах йоркширських пустищ, а також у 600-річному історичному маєтку Нол-Гаус (Knole House) у графстві Кент.

Маєток Буремний перевал буквально "проростає" назовні

У фінальній частині історії будинок вкривають органічні скульптурні "нарости" – скульптурні роботи Ніколи Тернер, створені з кінського волосся. Вони ніби проростають зі стін – повзуть, сочаться, захоплюють простір. Емеральд Феннелл прагнула, щоб будівлю покривали пухлиноподібні, майже павукоподібні форми, які ніби проростають зі стін. Дім стає продовженням внутрішньої темряви героїв.

Каміння "проколює" маєток

Скелі навколо Буремного перевалу спроєктовані так, ніби вони пробивають стіни. Камінь видно і зовні, і всередині. Як і герої, цей простір не залишається недоторканим.

Простір, у якому Гіткліфу тісно

У кухні Буремного перевалу стелі зробили навмисно низькими. Зі зростом 195 см Джейкоб Елорді не може повністю випростатися. Візуально це підкреслює його відчуття "чужого" – людини, якій ніде немає місця.

"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму

Справжній вогонь

На студії встановили спеціальні димарі, щоб у кадрі горіли справжні каміни. Світло й тепло – не імітація. Вони живі.

Трашкросс-Ґрейндж – ляльковий будинок

Маєток Едґара та Ізабелли збудували як повністю функціональний простір, але за концепцією він нагадує гігантський ляльковий будинок (натяк на те, що Едґар любить колекціонувати речі).

Декорація поєднувала внутрішній і зовнішній простір на одній сцені – рідкісний прийом, що дозволяв безперервно рухатися між кімнатами та садом. Було створено модель у масштабі 1:12 – із ляльковим будиночком усередині. Її використовували як іграшковий дім Ізабелли в їдальні, а також як масштабну модель для зйомок у Йоркширі.

Спальня Кеті – The Skin Room

Стіни кімнати Кеті оббиті латексною тканиною з принтом, створеним зі сканів реальної шкіри Марго Роббі. З венами. Родимками. І навіть волосиною. Простір буквально стає тілом.