Не только Эмир в "Силе любви Ферихи": лучшие роли Чагатая Улусоя

Чагатай Улусой – известный турецкий актер, который получил свою популярность благодаря роли Эмира в сериале "Сила любви Ферихи". Многих зрителей покорила не только симпатичная внешность актера, но и его выдающийся талант. Однако это не единственный сериал, где Чагатай Улусой мастерски показал свои актерские способности.

Кино 24 подготовило 3 лучших роли Чагатая Улусоя. Поэтому приготовьте себе вкусности и выбирайте сериал, в котором сыграл турецкий актер.

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"Защитник"

В этом сериале зрители познакомятся с главным героем Хаканом, обычным молодым человеком, который оказывается наделенным чрезвычайными способностями и силой. Этот неожиданный дар накладывает на него большую ответственность – Хакан должен защитить Стамбул от загадочной сверхъестественной угрозы.

Приступая к выполнению своей миссии по охране города, Хакан должен приспособиться к своим новообретенным способностям, а также ориентироваться в мире, который полон древних пророчеств и скрытых опасностей.

"Защитник": смотрите онлайн трейлер сериала

"Внутри"

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По трагическому стечению обстоятельств, в прошлом семья Сарпа пережила похищение его младшего брата. Теперь, будучи студентом полицейской академии, Сарп не знает, что его бывший однокурсник, который носит имя Мерт, на самом деле является его давно потерянным братом Умутом.

Ребята не знают о своей родственной связи, постоянно конфликтуют и не могут найти общий язык. Приближается выпускной, и вопрос остается открытым: что же ждет этих двух ребят впереди?

"Внутри": смотрите онлайн трейлер сериала

"Прилив"

Детство Ямана, которого сыграл Чагатай Улусой, было омрачено семейными неурядицами и полно трудностей. Парень провел его в заброшенном районе Стамбула. Он с детства успевал и работать, и учиться.

Когда отец ушел из семьи, а мать связалась с ненавистным мужчиной, Яман смотрит на своего старшего брата Кенана как на единственного авторитета для него.

Хоть Кенан и пытается показывать себя совсем другим человеком, на самом деле он преступник. Когда он втягивает Ямана в кражу автомобиля, подвергая его опасности заключения, над жизнью парня нависла черная туча.

К счастью, проблеск надежды появляется в виде адвоката Селима Сереза, который пересекается с Яманом.

"Прилив": смотрите онлайн трейлер сериала

Поэтому если вы хотите посмотреть и другие сериалы, кроме "Сила любви Ферихи" с участием Чагатая Улусоя, можете выбрать сериалы из этой подборки. Приятного просмотра!