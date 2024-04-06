Кіно 24 підготувало 3 найкращих ролі Чагатая Улусоя. Тож приготуйте собі смаколики та обирайте серіал, в якому зіграв турецький актор.

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"Захисник"

У цьому серіалі глядачі познайомляться з головним героєм Хаканом, звичайним молодим чоловіком, який виявляється наділеним надзвичайними здібностями та силою. Цей несподіваний дар накладає на нього велику відповідальність – Хакан повинен захистити Стамбул від загадкової надприродної загрози.

Приступаючи до виконання своєї місії з охорони міста, Хакан мусить пристосуватися до своїх новознайдених здібностей, а також орієнтуватися у світі, який сповнений стародавніх пророцтв і прихованих небезпек.

"Захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Всередині"

За трагічним збігом обставин, у минулому родина Сарпа пережила викрадення його молодшого брата. Тепер, будучи студентом поліцейської академії, Сарп не знає, що його колишній однокурсник, який носить ім'я Мерт, насправді є його давно втраченим братом Умутом.

Хлопці не знають про свій родинний зв'язок, постійно конфліктують та не можуть знайти спільну мову. Наближається випускний, і питання залишається відкритим: що ж чекає на цих двох хлопців попереду?

"Всередині": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Приплив"

Дитинство Ямана, якого зіграв Чагатай Улусой, було затьмарене сімейними негараздами та сповнене труднощів. Хлопець провів його у занедбаному районі Стамбула. Він з дитинства встигав і працювати, і вчитися.

Коли батько пішов із сім'ї, а мати зв'язалася з ненависним чоловіком, Яман дивиться на свого старшого брата Кенана як на єдиного авторитета для нього.

Хоч Кенан і намагається показувати себе зовсім іншою людиною, насправді він злочинець. Коли він втягує Ямана у крадіжку автомобіля, наражаючи його на небезпеку ув'язнення, над життям хлопця нависла чорна хмара.

На щастя, проблиск надії з'являється у вигляді адвоката Селіма Сереза, який перетинається з Яманом.

"Приплив": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тож якщо ви хочете подивитися і інші серіали, окрім "Сила кохання Феріхи" за участі Чагатая Улусоя, можете обрати серіали з цієї добірки. Приємного перегляду!