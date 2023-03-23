Многие голливудские сценаристы переживают, что могут потерять работу. Но в Гильдии рассказали, что этого опасаться не стоит. Силы искусственного интеллекта можно использовать только для дальнейших поправок и переписывания, полностью заменить человека он не сможет.

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В Голливуде разрешили писать сценарии с помощью искусственного интеллекта ChatGPT

Гильдия сценаристов также утверждает, что "следует рассматривать искусственный интеллект как инструмент, а не как писателя". "Он предназначен для того, чтобы сотрудники киноиндустрии могли использовать технологии ChatGPT, не вступая в авторские споры с производителями программного обеспечения", – дополняет она.

ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, поддерживающий все языки и работающий в диалоговом режиме. Вы можете спросить совета или как улучшить тот или иной текст. ChatGPT точно не выдаст готовый продукт, к которому не нужно будет приобщиться человеку.