Чимало голлівудських сценаристів переживають, що можуть втратити роботу. Але у Гільдії розповіли, що цього побоюватися не варто. Сили штучного інтелекту можна використовувати лише для подальших правок та переписування, повністю замінити людину він не зможе.

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У Голлівуді дозволили писати сценарії за допомогою штучного інтелекту ChatGPT

Гільдія сценаристів також стверджує, що "варто розглядати штучний інтелект як інструмент, а не як письменника". "Він призначений для того, щоб співробітники кіноіндустрії могли використовувати технології ChatGPT, не вступаючи в авторські суперечки з виробниками програмного забезпечення", – доповнює вона.

ChatGPT – чат-бот зі штучним інтелектом, який підтримує всі мови та працює в діалоговому режимі. Ви можете запитати поради, або як покращити той, чи інший текст. ChatGPT точно не видасть готовий продукт, до якого не потрібно буде долучитися людині.