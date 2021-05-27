"Это история, которую безумно хочется рассказать! Поверить не мог, что это может произойти со мной, но это произошло. Почему? Как? Возможно, в этом фильме найдутся ответы... Путь от первой ноты до Олимпийского", – Дмитрий Монатик поделился своими эмоциями в инстаграме.

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"Я видел достаточно много документального кино, которое поднимает с места и заставляет двигаться вперед. Искренне надеюсь, что зрителя, который не обошел вниманием работу "Человек, который вечно танцует", оно смотивирует именно на эти чувства, ведь для такой эмоции он и создавался", – дополнил певец.

Производство фильма длилось более 3 лет. Режиссером картины стал Артем Григорян, который был архивариусом команды артиста 7 лет. Он был рядом на гастролях, во время путешествий и зафиксировал особые концерты и события из жизни группы.

О чем документальный фильм о Монатика

"Человек, который вечно танцует" – это фильм о мотивации. Его миссия – показать людям, как не сдаваться, когда очень тяжело, когда сталкиваешься с отказами и, в конце концов, становишься самым успешным и популярным артистом современной музыкальной индустрии.

Если опускаются руки, любимое дело продолжает сопротивляться, на душе становится пусто или же, если все хорошо и счастье переполняет, а мечты постоянно беспокоят своей важностью к исполнению... Эта работа для вас",

– прокомментировал Дмитрий Монатик.

В фильме все построено по хронологии творческой жизни Монатика. Впервые за такие долгие годы Дмитрий покажет свою семью: маму, бабушку, жену, детей, а также познакомит с друзьями из детства.

В картине "Человек, который вечно танцует" появятся еще такие знаменитости:

Константин Меладзе;

Серега;

Потап;

Надя Дорофеева;

Юрий Бардаш;

Виталий Дроздов и др.

Реакция сети на фильм о Монатике

"Как же круто! Это фильм, который мы заслужили";

"Какое счастье! С 3 июня ждем в кино";

"Невероятно. Мне кажется, этот фильм еще откроет миру огромное количество крутых людей, которые этот мир поднимет с дивана и заставит что-то делать ради своей мечты";

"Это случилось из-за вашего колоссального таланта, упорства сделать этот мир лучше и ярче!".

"Человек, который вечно танцует" 2021: смотрите трейлер