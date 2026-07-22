Вышел финальный трейлер новой части "Человека-паука", которую ждали почти пять лет

Зрители наконец-то дождались выхода финального трейлера фильма "Человек-паук: Новый день". В украинских кинотеатрах новая история о приключениях супергероя стартует уже 29 июля.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment уже опубликовала новые кадры из грядущей премьеры на своем YouTube-канале.

Новый трейлер фильма "Человек-паук: Новый день"

Сюжет картины разворачивается через несколько лет после событий предыдущей части. После масштабного заклинания Доктора Стрэнджа весь мир полностью забыл о существовании Питера Паркера. Главный герой оказался в полном одиночестве. Теперь он живет в скромной съемной квартире, самостоятельно шьет себе новый костюм и пытается начать жизнь с чистого листа.

В то же время Питер издалека наблюдает за жизнью своих лучших друзей, которые поступили в колледж и продолжают жить своей жизнью, не подозревая о его существовании.

Помимо внутренней борьбы и одиночества, Питеру Паркеру предстоит столкнуться с серьезными угрозами для Нью-Йорка. Создатели фильма готовят возвращение Скорпиона, а также эпическое столкновение Человека-паука с Халком.

"Человек-паук: Новый день": смотрите трейлер фильма онлайн

Главные роли в фильме вновь исполнили Том Холланд и Зендея. Вместе с ними к своим героям вернулись Джейкоб Баталон и Майкл Мендо. В то же время актерский состав пополнили Сэди Синк, Марк Руффало и Джон Бернтал.

Режиссером новой части выступил Дестин Дэниел Креттон, ранее снявший блокбастер "Шан-Чи и легенда десяти колец", драматическую ленту "Судить по совести" и сериал "Чудо-человек".

Напомним, что Тома Холланда уже совсем скоро можно будет увидеть в новом фильме Кристофера Нолана "Одиссея". Почему эта картина заслуживает внимания – читайте в нашем материале.