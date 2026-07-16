С появлением трейлеров все с нетерпением ждали премьеру, ведь картинка произвела неизгладимое впечатление. И это только начало. Далее в материале 24 Канал подробно расскажет о фильме и о том, почему он заслуживает внимания.

Сюжет фильма "Одиссея" и главные актеры

История рассказывает о царе Итаки – храбром воине Одиссее. После окончания кровопролитной Троянской войны он вместе с небольшим войском отправляется в долгий и опасный путь домой к жене Пенелопе. Путешествие затягивается на долгие годы: боги гневаются на героя, потому что вместо скорого возвращения Одиссей сталкивается со смертельными испытаниями, мифическими чудовищами и магией.

"Одиссея": смотрите онлайн трейлер фильма

В главных ролях: Мэт Деймон и Том Холланд, а также Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Люпита Нионго и Зендея.

Продолжительность фильма: 172 минуты (2 часа 52 минуты)

Бюджет фильма: 250 миллионов долларов

Реакция критиков на "Одиссею"

Первые отзывы появились еще в начале июля, ведь тогда проходили допремьерные показы.

Редактор Discussing Film Эндрю Салазар назвал экранизацию гомеровского эпоса "потрясающим достижением", а Джаз Тангкай из Variety описала ее как "триумфальную и зрелищную эпопею". Киножурналист Саймон Томпсон тоже не сдерживал эмоций, отметив безупречную режиссуру и масштаб картины, полностью оправдывающий ожидания

Внимание также уделили исполнителям ролей. Все остались довольны работой Мэтта Деймона, а также упомянули и о Роберте Паттинсоне, которому досталась второстепенная роль. Эрик Дэвис из Fandango отметил, что актер идеально воплотил образ коварного манипулятора.

Фильм "Одиссея" / Кадр из фильма

И все же было и несколько мелких замечаний, но куда же без них. Дэвид Эрлих из IndieWire назвал начало картины несколько неуклюжим, но подчеркнул, что мощный финал компенсирует все недостатки.

Почему стоит посмотреть этот фильм в кино

О достижениях режиссера говорить будет излишне, а об актерском составе мы уже упомянули. Только ради этого уже стоит покупать билеты в кино. Однако есть и другие преимущества, на которые стоит обратить внимание.

Масштаб. Фильм снимали в шести странах, используя реальные локации, большие декорации и минимум компьютерной графики, что делает мир фильма максимально реалистичным.

Фильм снимали в шести странах, используя реальные локации, большие декорации и минимум компьютерной графики, что делает мир фильма максимально реалистичным. Фильм создан для большого экрана. "Одиссея" стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на новейшие IMAX-камеры. Именно поэтому команда рекомендует смотреть картину именно в кинотеатре, где можно в полной мере оценить масштаб кадра и звук.

"Одиссея" стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на новейшие IMAX-камеры. Именно поэтому команда рекомендует смотреть картину именно в кинотеатре, где можно в полной мере оценить масштаб кадра и звук. Эпические приключения и мифология. Зрителей ждут встречи с циклопом, сиренами, Калипсо, морские сражения и опасные испытания, которые сочетают приключенческое кино с античными легендами.

Зрителей ждут встречи с циклопом, сиренами, Калипсо, морские сражения и опасные испытания, которые сочетают приключенческое кино с античными легендами. Не только зрелище, но и сильная драматическая история. Фильм исследует темы войны, потери, семьи, верности и поиска своего места после пережитых испытаний.

Фильм исследует темы войны, потери, семьи, верности и поиска своего места после пережитых испытаний. Один из главных кинорелизов года. "Одиссея" еще до премьеры стала одной из самых ожидаемых картин 2026 года.

Если вы все же пойдете на кинопремьеру, то вот похожие на "Одиссею" фильмы, которые помогут насладиться атмосферой тех времен.