Итак, если после просмотра нового фильма вам захотелось еще больше эпических историй, эта подборка фильмов от 24 Канала, похожих по атмосфере на новый фильм "Одиссея", – именно для вас.
"Троя"
Брэд Питт в роли Ахилла, Орландо Блум похищает Елену, а армия Агамемнона отправляется отстаивать честь. Кстати, Одиссей здесь тоже есть – его сыграл Шон Бин, так что этот фильм можно считать своеобразной разминкой перед картиной Нолана.
"Троя": смотрите трейлер
"300 спартанцев"
История о борьбе спартанцев против персидской армии здесь подана максимально гротескно – и именно поэтому претензии относительно исторической достоверности выглядят немного неуместными.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"300 спартанцев": смотрите трейлер
"Война богов: Бессмертные"
Режиссер Тарсем Сингх снял визуально стильную картину о критском царе Гиперине, который хочет освободить титанов и наказать богов. Молодой Тесей, конечно же, становится ему на пути. С греческими мифами здесь общего мало, зато картинка действительно красивая.
"Война богов: Бессмертные": смотрите трейлер
"Геракл"
Фильм основан на графическом романе, а не на классических мифах, поэтому связь с оригинальными легендами чисто номинальная. Зато Джонсон в этой роли выглядит органично, как нигде больше.
"Геракл": смотрите трейлер
"Битва титанов"
Персей здесь воспитывался рыбаком, мстит Аиду за смерть приемного отца и спасает город Аргос от Кракена. От греческого мифа осталось разве что имя героя, зато зрелищных сражений и фэнтезийных эффектов более чем достаточно.
"Битва титанов": смотрите трейлер
А что же критики говорят о долгожданной премьере июля – фильме "Одиссея".