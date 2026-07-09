Итак, если после просмотра нового фильма вам захотелось еще больше эпических историй, эта подборка фильмов от 24 Канала, похожих по атмосфере на новый фильм "Одиссея", – именно для вас.

"Троя"

Брэд Питт в роли Ахилла, Орландо Блум похищает Елену, а армия Агамемнона отправляется отстаивать честь. Кстати, Одиссей здесь тоже есть – его сыграл Шон Бин, так что этот фильм можно считать своеобразной разминкой перед картиной Нолана.

"Троя": смотрите трейлер

"300 спартанцев"

История о борьбе спартанцев против персидской армии здесь подана максимально гротескно – и именно поэтому претензии относительно исторической достоверности выглядят немного неуместными.

"300 спартанцев": смотрите трейлер

"Война богов: Бессмертные"

Режиссер Тарсем Сингх снял визуально стильную картину о критском царе Гиперине, который хочет освободить титанов и наказать богов. Молодой Тесей, конечно же, становится ему на пути. С греческими мифами здесь общего мало, зато картинка действительно красивая.

"Война богов: Бессмертные": смотрите трейлер

"Геракл"

Фильм основан на графическом романе, а не на классических мифах, поэтому связь с оригинальными легендами чисто номинальная. Зато Джонсон в этой роли выглядит органично, как нигде больше.

"Геракл": смотрите трейлер

"Битва титанов"

Персей здесь воспитывался рыбаком, мстит Аиду за смерть приемного отца и спасает город Аргос от Кракена. От греческого мифа осталось разве что имя героя, зато зрелищных сражений и фэнтезийных эффектов более чем достаточно.

"Битва титанов": смотрите трейлер

А что же критики говорят о долгожданной премьере июля – фильме "Одиссея".