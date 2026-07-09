Тож, якщо після нового фільму вам захотілося ще більше епічних історій, ця добірка стрічок від 24 каналу, схожих за вайбом до нового фільму "Одісеея" - саме для вас.

"Троя"

Бред Пітт у ролі Ахіллеса, Орландо Блум краде Єлену, а армія Агамемнона рушає відвойовувати честь. До речі, Одіссей тут теж є – його зіграв Шон Бін, тож можна вважати цей фільм своєрідною розігрівкою перед стрічкою Нолана.

"Троя": дивіться трейлер

"300 спартанців"

Історія про боротьбу спартанців проти персидської армії тут подана максимально гротескно – і саме тому претензії щодо історичної достовірності виглядають трохи недоречно.

"300 спартанців": дивіться трейлер

"Війна богів: Безсмертні"

Режисер Тарсем Сінгх зняв візуально стильну картину про критського царя Гіперіна, який хоче звільнити титанів і покарати богів. Молодий Тесей, звісно, стає на заваді. З грецькими міфами тут спільного мало, зате картинка справді гарна.

"Війна богів: Безсмертні": дивіться трейлер

"Геракл"

Фільм заснований на графічному романі, а не на класичних міфах, тож зв'язок із оригінальними легендами суто номінальний. Зате Джонсон у цій ролі виглядає органічно, як ніде більше.

"Геракл": дивіться трейлер

"Битва титанів"

Персей тут виховувався рибалкою, мститься Аїду за смерть названого батька і рятує місто Аргос від Кракена. Від грецького міфу залишилось хіба що ім'я героя, зате видовищних битв і фентезійних ефектів вистачає з надлишком.

"Битва титанів": дивіться трейлер

А що ж критики кажуть про довгоочікувану прем’єру липня - фільм "Одіссея".