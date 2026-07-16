З появою трейлерів усі були в очікуванні, адже картинка справила неабияке враження. І це тільки початок. Далі у матеріалі 24 Канал детально розповість про фільм і чому він вартий уваги.
Сюжет фільму "Одіссея" та головні актори
Історія розповідає про царя Ітакі – хороброго воїна Одіссея. Після закінчення кровопролитної Троянської війни він разом із невеликим військом вирушає у довгий і небезпечний шлях додому до дружини Пенелопи. Подорож розтягується на довгі роки: боги гніваються на героя, через що замість швидкого повернення Одіссей стикається зі смертельними випробуваннями, міфічними чудовиськами та магією.
"Одіссея": дивіться онлайн трейлер фільму
Головні ролі грають: Мет Деймон та Том Голланд, а також Роберт Паттінсон, Енн Гетевей, Шарліз Терон, Люпіта Ніонго та Зендея.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Тривалість стрічки: 172 хвилини (2 години 52 хвилини)
Бюджет фільму: 250 мільйонів доларів
Реакція критиків на "Одіссею"
Перші відгуки з'явились ще на початку липня, адже відбувались допрем'єрні покази.
Редактор Discussing Film Ендрю Салазар назвав адаптацію гомерівського епосу "приголомшливим досягненням", а Джаз Тангкай з Variety описала її як "тріумфальний та видовищний епос". Кіножурналіст Саймон Томпсон теж не стримував емоцій, відзначивши бездоганну режисуру й масштаб картини, що повністю виправдовує очікування
Увагу також приділили і виконавцям ролей. Усі залишились задоволені роботою Метта Деймона, а також згадали і про Роберта Паттісона, якому дісталась другорядна роль. Ерік Девіс з Fandango зазначив, що актор ідеально втілив образ підступного маніпулятора.
Фільм "Одіссея" / Кадр із фільму
Та все ж було і декілька дрібних зауважень, але куди без них. Девід Ерліх з IndieWire назвав початок стрічки дещо незграбним, але підкреслив, що потужний фінал компенсує всі недоліки.
Чому варто подивитись цей фільм у кіно
Про досягнення режисера говорити буде зайвим, а акторський склад ми уже згадали. Тільки заради цього варто вже брати квитки у кіно. Однак є ще інші переваги, на які варто звернути увагу.
- Масштаб. Стрічку знімали у шести країнах, використовуючи реальні локації, великі декорації та мінімум комп'ютерної графіки, що робить світ фільму максимально реалістичним.
- Фільм створили для великого екрана. "Одіссея" стала першим повнометражним фільмом, повністю знятим на новітні IMAX-камери. Саме тому команда рекомендує дивитись стрічку саме у кінотеатрі, де можна повністю оцінити масштаб кадру і звук.
- Епічні пригоди та міфологія. На глядачів чекають зустрічі з циклопом, сиренами, Каліпсо, морські битви та небезпечні випробування, які поєднують пригодницьке кіно з античними легендами.
- Не лише видовище, а й сильна драматична історія. Фільм досліджує теми війни, втрати, сім'ї, вірності та пошуку свого місця після пережитих випробувань.
- Один із головних кінорелізів року. "Одіссея" ще до прем'єри стала однією з найочікуваніших стрічок 2026 року.
Якщо ви все ж сходите на кінопрем'єру, то ось схожі фільми на "Одіссею", які допоможуть насолодитись атмосферою тих часів.