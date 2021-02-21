По телевидению идет множество сериалов. Мы же вспомнили самые длинные из них, которые мало кто осилил досмотреть до конца. Или же это было так давно, что концовка сама стерлась из памяти.

Каждый из этих сериалов стал культовым. Часть из них даже получила римейки. Подчеркнем, что описываем концовки, ничего не фильтруя. Поэтому, если хотите избежать спойлеров к какому-то конкретному сериалу, советуем пролистать его описание.

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"Зена: королева воинов" (1995 – 2001)

Это фэнтези о богах, полубогах, древних цивилизациях, любви и дружбе. Когда-то давно Зена была безжалостной воительницей, но потом перешла на светлую сторону и стала защищать мир от зла ​​и темных сил. В этом ей помогает подруга Габриэль.

Чем закончился:

Зена и Габриэль прибывают в Японию, где их ожидает самая большая угроза. Против них выступает дух Йодоши и его двадцатитысячная армия самураев. В неравной битве Зена погибла, но сразу переродилась в призрак и победила Йодошу. В финальной сцене Габриэль и дух Зены плывут на корабле и готовятся к новым сражениям.



Кадр из сериала "Зена: королева воинов" / Фото Pinterest

"Альф" (1986 – 1990)

Это история об инопланетянине, который выжил после того, как его родная планета Мелмак взорвалась. Корабль врезался в гараж в Лос-Анджелесе, поэтому после этого он начал скрываться в подвале семьи Таннеров от спецслужб. Но Альфу трудно быть незамеченным, ведь он – ворчливый непоседа, который постоянно попадает в различные передряги.

Чем закончился:

В последней серии Альф получает послание от других представителей своей расы, которые выжили. Они пригласили его колонизировать новую планету, и он согласился. Альф прощается с семьей Таннер и идет в поле, где ожидает прибытия летающей тарелки. Но появляется армия, которая отпугивает космический корабль и захватывает инопланетянина.

Ремарка: сценаристы не планировали такую ​​жестокую концовку. Это должно было быть завязкой к новому сезону, но сериал не продлили. Зато через 6 лет, а именно в 1996, вышел полнометражный фильм "Проект:" Альф ". Там фанатам показали, что Альф выжил.



Кадр из сериала "Альф" / Фото Pinterest

"Доктор Хаус" (2004 – 2012)

Циничный, но при этом выдающийся и чрезвычайно талантливый врач-диагностик Грегори Хаус решает сложные медицинские задачи на лету. Им восхищаются абсолютно все, но из-за его характера с ним трудно поддерживать здоровые отношения. Также Хаус имеет серьезную зависимость от рецептурных обезболивающих наркотических таблеток "Викодин".

Чем закончился:

Хаус отказался создавать семью с Лизой Кадди. Врач инсценирует свою смерть, садится на мотоцикл и отправляется путешествовать с умирающим от рака другом Уилсоном.



Кадр из сериала "Доктор Хаус" / Фото Pinterest

"Друзья" (1994 – 2004)

Это история о компании из 6 молодых людей, живущих в Нью-Йорке. В одной квартире на Манхэттене проживают 2 подруги – Рейчел и Моника. Напротив живут ребята Джои и Чендлер. Брат Моники Росс и ее бывшая соседка Фиби часто заглядывают к ним в гости. Все они пытаются построить свою карьеру, но при этом часто проводят время или у Моники дома, или в кафе Central Perk.

Чем закончился:

Суррогатная мать рожает для Моники и Чендлера двойню – мальчика и девочку. А Рейчел и Росс, наконец, окончательно сошлись. В конце последней серии Моника и Чендлер переезжают в дом за городом. Вместе с ними ключи от квартиры оставляют все друзья. Компания идет в кафе и оставляет уже пустую квартиру навсегда.



Кадр из сериала "Друзья" / Фото Pinterest

Кино вкуснее с Lay's! Поэтому собирайте ближайших друзей за столом и миксуйте любимые вкусы благодаря кинобоксу Lay's . 4 вкуса любимых чипсов, еще и удобный стакан для чипсов, который не будет шуршать при киновечере – что может быть более идеальным для шумной компании? "Тайны Смолвиля" (2001 – 2011)

В сериале рассказывается о юности Супермена, который прилетел с планеты Криптон. Он взрослеет, изучает себя и никак не может понять, почему он не такой, как все. И, конечно, сражается со злыми силами.

Чем закончился:

Кларк надевает свой латексный костюм и спасает Метрополис вместе с его жителями. С этого момента он уже не молодой человек, а настоящий Супермен.



Кадр из сериала "Тайны Смолвиля / Фото Pinterest

"Зачарованные (1998 – 2006)

Это история о трех светлых ведьмах и одновременно сестрах, которые спасают мир от злых сил и попутно пытаются построить свою личную и профессиональную жизнь в обычном человеческом мире.

Чем закончился:

Во время великой битвы умирают Фиби и Пейдж. Но старшая сестра Пайпер выжила и умудрились получить волшебное кольцо, с помощью которого переместилась в прошлое, чтобы предупредить сестер. Впрочем, она слегка промахнулась и попала в 1975 год. Там она встретила родителей и попросила их о помощи. В конце концов, зло удалось победить. В конце серии мы видим старую Пайпер, которая рассказывает историю о силе трех внучке. Девочка обладает такими же силами, которыми владела умершая самая старшая сестра Прю.



Кадр из сериала "Зачарованные" / Фото Pinterest

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"Район Беверли-Хиллз" (1990 – 2010)

В течение первых 4 сезонов за основу сюжета взята история семьи Уолш. Супружеская пара Джим и Синди переезжает из северного штата Миннесоты вместе со своими двумя детьми (двойняшками Брендой и Брэндоном) в жаркий Беверли-Хиллз в Калифорнии. В первую очередь это сложно для двойняшек, ведь их окружают избалованные дети богатых и знаменитых людей.

Чем закончился:

Дэвид и Донна понимают, что все еще любят друг друга и решают пожениться. Во время их свадьбы Келли решает попробовать снова начать отношения с Диланом.