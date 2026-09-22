Как сообщает People, в Instagram Stories Татум заявил, что у него есть только один аккаунт – @channingtatum. Актер не скрывал, что вся эта история его скорее рассмешила. Он также задал вполне логичный вопрос: зачем ему было бы подписываться со своего настоящего профиля на "секретный" аккаунт, если цель – чтобы никто не догадался, кто за ним стоит.

Напомним, фанаты предположили, что Ченнинг Татум создал секретный аккаунт в инстаграме-аккаунт @bidness_nonya, с которого следил за своей бывшей невестой Зои Кравиц и ее новым возлюбленным Гарри Стайлсом и оставлял комментарии под постами о них. В частности, аккаунт реагировал на публикации о паре и их совместные фото, поэтому в сети решили, что за ним может стоять Татум. Сам актер это категорически опроверг.

Откуда вообще взялась эта драма

Ченнинг Татум и Зои Кравиц начали встречаться в 2021 году, а в 2023-м обручились. Однако в октябре 2024 года пара расторгла помолвку и рассталась после примерно трех лет отношений.

Позже Кравиц начала отношения с Гарри Стайлсом. В апреле 2026 года People сообщил, что пара обручилась, а о новом статусе знал лишь небольшой круг близких.

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