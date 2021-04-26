Чернобыль в упоминаниях мирового кино: фильмы и сериалы, которые поразят каждого
Авария на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. Сегодня мы отмечаем 35-ю годовщину крупнейшей катастрофы в истории ядерной энергетики. Ко Дню трагедии предлагаем просмотреть наиболее выдающиеся художественные и документальные киноленты, в которых упоминается об аварии и ее последствиях.
Источник:24 канал
Никто не догадывался, что весна в Чернобыле 1986 года навсегда черными буквами будет вписана в историю нашего народа. Чернобыльская трагедия проняла все сферы жизни – от науки до быта. Трагизм ситуации стал основой для немалого количества фильмов и сериалов мирового кинематографа, чтобы показать Чернобыльскую зону отчуждения с разных ракурсов.
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"Чернобыль: Последнее предупреждение"
Год – 1991
Рейтинг IMBb – 6,3
Страна – США, совместно с СССР
Оригинальное название – Chernobyl: The Final Warning
Лента рассказывает о международной команде медиков, которые пытаются спасти жизни ликвидаторов, пострадавших при взрыве.
Фильм снят режиссером Энтони Пейджем по материалам автобиографической книги Роберта Гейла, в соавторстве с Томасом Хаузером "Последнее предупреждение: Наследие Чернобыля". Главную роль доктора Роберта Гейла" сыграл Джон Войт.
"Чернобыль: Последнее предупреждение" 1991 год: смотрите видео
"Серце Чорнобыля"
Год – 2003
Рейтинг IMBb – 7,8
Страна – США
Оригинальное название – Chernobyl Heart
Документальная лента рассказывает о детях в Украине и Беларуси, пострадавших от радиации.
В фильме ДеЛео путешествует по Украине и Беларуси с Ади Рошем, ирландским основателем Чернобыльского детского проекта, наблюдая за влиянием катастрофы на здоровье детей. Ведь после аварии значительно возросло количество случаев рака щитовидной железы среди подростков.
Фильм получил награду Оскар "Лучший документальный короткометражный фильм" в 2004 году.
"Сердце Чернобыля" 2003 год: смотрите трейлер к фильму
"Битва за Чернобыль"
Год – 2006
Рейтинг IMBb – 7,8
Страна – США
Оригинальное название: The Battle of Chernobyl
Одним из крупнейших документальных фильмов об аварии на ЧАЭС считают "Битву за Чернобыль" канала Discovery. Авторы смогли пообщаться с немалым количеством людей, которые были причастны к ликвидации последствий катастрофы, в том числе и президентом СССР Михаилом Горбачевым.
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В фильме говорится о том, как ликвидаторы пытались не допустить еще одного взрыва, о радиации, которую получили жители Припяти и окрестных сел. О том, как советская власть пыталась всячески замалчивать факт катастрофы и ее жуткие последствия.
"Битва за Чернобыль" 2006 год: смотрите видео
"Двери"
Год – 2008
Рейтинг IMBb – 7,2
Страна – Ирландия
Оригинальное название – The Door
Еще одним фильмом, который мог принести его авторам награду Оскар, стала короткометражка "Двери" ирландского производства. В основе сюжета – документальная повесть белорусского писателя Николая Калугина "Чернобыльская молитва".
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Фильм рассказывает о семье, которую выселили после аварии на ЧАЭС. Однако после этого в семье умирает младшая дочь. И отец возвращается в заброшенный город для того, чтобы забрать дверь из собственного дома. Ведь, по традиции, именно на дверях из дома следует похоронить дочь.
В 2010 году фильм был номинирован на премию Оскар в категории "Лучший короткометражный игровой фильм".
"Двери" 2008 год: смотрите трейлер к фильму
"Земля забвения" ("Униженная земля")
Год – 2011
Рейтинг IMBb – 6,3
Страна – Франция, Германия, Польша, Украина
Оригинальное название – La terre outragee
В фильме говорится о том, как 26 апреля 1986 года женятся Аня и Петр; как инженер электростанции Алексей вместе с сыном Валерием решили посадить дерево; а лесничий Николай совершает свой ежедневный обход леса вокруг станции. Однако все меняется в один миг: счастливая невеста становится вдовой в день свадьбы, а сын остается без отца. Через 10 лет, Аня, которую сыграла украинка Ольга Куриленко, работает гидом для туристов в загрязненной "чернобыльской зоне". Валерий ищет отца, а Николай ухаживает за зараженным садом.
Кадр из фильма "Земля забвения" / RFI
Интересный факт – съемочной группе удалось договориться о работе на территории Зоны отчуждения, ведь не все фильмы о Чернобыле могли себе это позволить. Съемки проходили под наблюдением МЧС. В кадры попали улицы Светлодарска, Славутича, Славянска (Донецкой области), а также других городов – Одессы и Киева.
"Земля забвения" 2011 год: смотрите трейлер к фильму
"Дневник Чернобыля"
Год – 2012
Рейтинг IMBb – 5
Страна – США
Оригинальное название – Chernobyl Diaries
Шестеро молодых американцев путешествуют по Европе и попадают в Киев. Услышав о возможности попасть на экскурсию в Припять, ребята без страха и опасений отправляются в зону отчуждения. Их поездка превращается в опасное приключение, поняв, что они оказались в городе призраков.
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Известно, что первые идеи по истории фильма пришли в голову Орену Пэли, когда он наткнулся на опубликованные в интернете фотографии из Припяти.
"Дневник Чернобыля" 2012 год: смотрите трейлер к фильму
"Голоса Чернобыля"
Год – 2016
Рейтинг IMBb – 7,3
Страна – Белорусь
Оригинальное название – The Voices of Chernobyl
В 2015 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Светлана Алексиевич. Одна из ее книг посвящена теме катастрофы – "Чернобыльская молитва". Это роман на основе пространных интервью с очевидцами и пострадавшими от Чернобыльской трагедии: ликвидаторами и их близкими, вынужденными переселенцами из пораженных радиацией регионов.
В 2016 году на кинофестивале в Триесте состоялась мировая премьера фильма "Голоса Чернобыля" Пола Крачтена, снятого по этой книге.
Фильм был выдвинут на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.
"Голоса Чернобыля" 2016 год: смотрите трейлер к фильму
Сериал "Чорнобыль"
Рейтинг IMBb – 9,4
Страна – США, Великобритания
Оригинальное назва – Chernobyl
Компания HBO сняла 5-серийный сериал, который рассказал об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, и о трех людей, которые занимались ликвидацией последствий катастрофы. Это драматическая интерпретация реальных событий.
Валерия Легасова сыграл Джаред Харрис, физика-ядерщика Ульяну Хомюк – Эмили Уотсон, Бориса Щербину – Стеллан Скарсгард.
Кадр из сериала "Чернобыль" / IMDb
Как держать себя в руках, осознавая масштабы катастрофы; как бороться с ложью государства, пытаясь минимизировать последствия аварии; как сознательно отдавать свою жизнь ради всего человечества – в сериале.
Проект HBO стал самой рейтинговой в истории минилентой и получил Золотой глобус.
Сериал "Чернобыль" 2019: смотрите трейлер
"Чернобыльские бабушки"
Год – 2015
Рейтинг IMBb – 8,0
Страна – США
Оригинальное название – The Babushkas of Chernobyl
Американская документалист Холле Морис сняла кино о женщинах, живущих в зоне отчуждения. В течение 3 лет она снимала бабушек, которые отказались уехать из своих домов. Они пережили Голодомор, Вторую мировую войну, взрыв на ЧАЭС. После аварии их эвакуировали, но они тайно, несмотря на запрет, вернулись домой.
Кадр из фильма "Чернобыльские бабушки" / Variety
Сотни пожилых женщин продолжают выращивать овощи и собирать грибы в зоне ядерной катастрофы. Лента отмечена многочисленными наградами, а New York Times назвала ее фильмом, "передающим тонкости и неопределенности Чернобыля, а также стойкость человеческой души".
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Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Лос-Анджелесе, где он получил приз за лучшую режиссуру. В Украине фильм впервые показали на международном фестивале кино и урбанистики "86" в городе Славутич.
"Чернобыльские бабушки" 2015 год: смотрите трейлер к фильму
"Русский дятел"
Год – 2015
Рейтинг IMBb – 6,8
Страна –Украина, США, Великобритания
Оригинальное название –The Russian Woodpecker
В ленте говорится об открытии Федора Александровича настоящих причин Чернобыльской ядерной катастрофы в Украине. В фильме – аргументированы косвенные свидетельства причастности советских чиновников к спланированного взрыва на АЭС для их прикрытия по поводу радиолокационного объекта "Дуга", известного на Западе как "Русский дятел", правда, уже "мертвого".
Кадр из фильма "Русский дятел" / IMDb
Конечно, бывшие работники станции рассказывают ему по-разному: кое-кто подтверждает теорию заговора, кто-то только предполагает, а другой отказывается комментировать из-за "уважения к советскому времени". Но Федор верит только в свою правду, особенно, когда ему звонят с угрозами и требованием прекратить исследовать эту тему.
В конкурсе "Зарубежное документальное кино" на 31-м кинофестивале "Сандэнс" фильм получил Гран-при – лучший зарубежный документальный фильм.
Название "Русский дятел" связано с известным радиосигналом, который транслировался Советским Союзом на Запад в 1970-е годы.
"Русский дятел" 2015: смотрите трейлер к фильму
"Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"
Год – 2013
Рейтинг IMBb – 5,3
Страна – США
Оригинальное название – A Good Day to Die Hard
Эпическое возвращение, очередной выход легендарного полисмена из Нью-Йорка Джона МакКлейна. На этот раз Джон прилетает в Москву, чтобы уговорить своих российских коллег выпустить из тюрьмы сына. Но история с арестом МакКлейна-младшего оказывается совсем не такой простой. Теперь отцу и сыну нужно работать вместе, чтобы выжить и избавить мир от очередной террористической группировки.
Кадр из фильма "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть" / IMDb
Во время перестрелок МакКлейны пересекают российско-украинскую границу и оказываются в Припяти. Без документов и денег, до зубов вооруженные, МакКлейны на угнанной машине пересекают границу и оказываются в заброшенном городе Припять. Оказывается, что там, еще с момента аварии на атомной электростанции в тайнике хранятся спрятанные олигархом-диссидентом огромные запасы оружейного урана. В результате разрушения Припяти отцу и сыну МакКлейнам удалось предотвратить вывоз урана и уничтожить всех врагов.
"Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть" 2013: смотрите трейлер к фильму
"Последние люди Чернобыля 3"
Год – 2020
Рейтинг IMBb – 9,8
Страна – Польша
Оригинальное название – Ostatni Ludzie Czarnobyla 3
Этот документальный фильм рассказывает историю о людях, которые до сих пор живут в Чернобыльской зоне отчуждения. Показывает их ежедневную борьбу и позволяет делиться своими историями.
"Последние люди Чернобыля 3": смотрите фильм
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