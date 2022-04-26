Чернобыль в упоминаниях мирового кино: фильмы и сериалы, которые должен просмотреть каждый

Сегодня, 26 апреля, исполняется 36-летие величайшей катастрофы в истории ядерной энергетики. Ко дню аварии на Чернобыльской АЭС предлагаем пересмотреть наиболее выдающиеся художественные и документальные киноленты, в которых упоминается трагедия и ее последствия.

Весна в Чернобыле 1986 года навсегда черными буквами будет вписана в историю нашего народа. Чернобыльская трагедия проняла все сферы жизни – от науки до быта. Трагизм ситуации стал основой для немалого количества фильмов и сериалов мирового кинематографа, чтобы показать Чернобыльскую зону отчуждения с разных ракурсов.

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Фильмы и сериалы о Чернобыльской катастрофе "Чернобыль: Последнее предупреждение"

Год – 1991

Рейтинг IMBb – 6,3

Страна – США, совместно с СССР

Оригинальное название – Chernobyl: The Final Warning

Лента рассказывает о международной команде медиков, которые пытаются спасти жизни ликвидаторов, пострадавших при взрыве.

Фильм снят режиссером Энтони Пейджем по материалам автобиографической книги Роберта Гейла, в соавторстве с Томасом Хаузером "Последнее предупреждение: Наследие Чернобыля". Главную роль доктора Роберта Гейла" сыграл Джон Войт.

"Чернобыль: Последнее предупреждение" 1991 год: смотрите видео

"Серце Чорнобыля"

Год – 2003

Рейтинг IMBb – 7,8

Страна – США

Оригинальное название – Chernobyl Heart

Документальная лента рассказывает о детях в Украине и Беларуси, пострадавших от радиации.

В фильме ДеЛео путешествует по Украине и Беларуси с Ади Рошем, ирландским основателем Чернобыльского детского проекта, наблюдая за влиянием катастрофы на здоровье детей. Ведь после аварии значительно возросло количество случаев рака щитовидной железы среди подростков.

Фильм получил награду Оскар "Лучший документальный короткометражный фильм" в 2004 году.

"Сердце Чернобыля" 2003 год: смотрите трейлер к фильму

"Битва за Чернобыль"

Год – 2006

Рейтинг IMBb – 7,8

Страна – США

Оригинальное название: The Battle of Chernobyl

Одним из крупнейших документальных фильмов об аварии на ЧАЭС считают "Битву за Чернобыль" канала Discovery. Авторы смогли пообщаться с немалым количеством людей, которые были причастны к ликвидации последствий катастрофы, в том числе и президентом СССР Михаилом Горбачевым.

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В фильме говорится о том, как ликвидаторы пытались не допустить еще одного взрыва, о радиации, которую получили жители Припяти и окрестных сел. О том, как советская власть пыталась всячески замалчивать факт катастрофы и ее жуткие последствия.

"Битва за Чернобыль" 2006 год: смотрите видео

"Двери"

Год – 2008

Рейтинг IMBb – 7,2

Страна – Ирландия

Оригинальное название – The Door

Еще одним фильмом, который мог принести его авторам награду Оскар, стала короткометражка "Двери" ирландского производства. В основе сюжета – документальная повесть белорусского писателя Николая Калугина "Чернобыльская молитва".

Фильм рассказывает о семье, которую выселили после аварии на ЧАЭС. Однако после этого в семье умирает младшая дочь. И отец возвращается в заброшенный город для того, чтобы забрать дверь из собственного дома. Ведь, по традиции, именно на дверях из дома следует похоронить дочь.

В 2010 году фильм был номинирован на премию Оскар в категории "Лучший короткометражный игровой фильм".

"Двери" 2008 год: смотрите трейлер к фильму

"Земля забвения" ("Униженная земля")

Год – 2011

Рейтинг IMBb – 6,3

Страна – Франция, Германия, Польша, Украина

Оригинальное название – La terre outragee

В фильме говорится о том, как 26 апреля 1986 года женятся Аня и Петр; как инженер электростанции Алексей вместе с сыном Валерием решили посадить дерево; а лесничий Николай совершает свой ежедневный обход леса вокруг станции. Однако все меняется в один миг: счастливая невеста становится вдовой в день свадьбы, а сын остается без отца. Через 10 лет, Аня, которую сыграла украинка Ольга Куриленко, работает гидом для туристов в загрязненной "чернобыльской зоне". Валерий ищет отца, а Николай ухаживает за зараженным садом.



Кадр из фильма "Земля забвения" / RFI

Интересный факт – съемочной группе удалось договориться о работе на территории Зоны отчуждения, ведь не все фильмы о Чернобыле могли себе это позволить. Съемки проходили под наблюдением МЧС. В кадры попали улицы Светлодарска, Славутича, Славянска (Донецкой области), а также других городов – Одессы и Киева.

"Земля забвения" 2011 год: смотрите трейлер к фильму

"Дневник Чернобыля"

Год – 2012

Рейтинг IMBb – 5

Страна – США

Оригинальное название – Chernobyl Diaries

Шестеро молодых американцев путешествуют по Европе и попадают в Киев. Услышав о возможности попасть на экскурсию в Припять, ребята без страха и опасений отправляются в зону отчуждения. Их поездка превращается в опасное приключение, поняв, что они оказались в городе призраков.

Известно, что первые идеи по истории фильма пришли в голову Орену Пэли, когда он наткнулся на опубликованные в интернете фотографии из Припяти.

"Дневник Чернобыля" 2012 год: смотрите трейлер к фильму

"Голоса Чернобыля"

Год – 2016

Рейтинг IMBb – 7,3

Страна – Белорусь

Оригинальное название – The Voices of Chernobyl

В 2015 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Светлана Алексиевич. Одна из ее книг посвящена теме катастрофы – "Чернобыльская молитва". Это роман на основе пространных интервью с очевидцами и пострадавшими от Чернобыльской трагедии: ликвидаторами и их близкими, вынужденными переселенцами из пораженных радиацией регионов.

В 2016 году на кинофестивале в Триесте состоялась мировая премьера фильма "Голоса Чернобыля" Пола Крачтена, снятого по этой книге.

Фильм был выдвинут на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

"Голоса Чернобыля" 2016 год: смотрите трейлер к фильму

Год – 2019

Рейтинг IMBb – 9,4

Страна – США, Великобритания

Оригинальное назва – Chernobyl