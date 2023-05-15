Чего ждать от сериала "Черное зеркало": описание всех серий 6 сезона

Популярный научно-фантастический телесериал "Черное зеркало" возвращается с новым шестым сезоном. Сколько будет серий и что будут рассказывать – читайте дальше.

Мрачная сатирическая антология журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало" показывает влияние современных технологий на жизнь людей. Новый сезон сериала будет 5 серий.

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"Черное зеркало" 6 сезон: описание всех серий

Каждая из 5 серий 6 сезона антиутопической антологии "Черное зеркало" поведает полноценную историю.

"Ужасная Джоан" / Joan is Awful

Режиссер: Элли Панков

Первый эпизод расскажет историю обычной женщины, которая к своему удивлению обнаруживает, что одна из самых больших стриминговых платформ запустила телешоу о ее жизни. В главной роли – Сальма Хайек.

Сальма Хайек в сериале / Entertainment Weekly

"Лох Генри" / Loch Henry

Режиссер: Сэм Миллер

По сюжету молодая пара приезжает в небольшой шотландский городок, чтобы снять документалку о природе, где становится участником необычной ситуации между местными жителями. Главную роль здесь сыграет Сэмюэл Бленкин.

Сэмюэл Бленкин в сериале / Entertainment Weekly

"За морем" / Beyond the Sea

Режиссер: Джон Краули

События происходят в альтернативном 1969 году, а главными героями станут двое мужчин, отправляющихся на опасную миссию по устранению последствий масштабного катаклизма. В этом эпизоде появится Аарон Пол.



Аарон Пол в сериале / Entertainment Weekly

"День Мэйзи" / Mazey Day

Режиссер: Ута Бризевиц

В центре сюжета – молодая девушка, которую начинают преследовать папарацци после того, как она попадает в ДТП и пытается скрыться с места происшествия. Зази Битц сыграла главную роль.



Зази Битц в сериале / Entertainment Weekly

"Демон 79" / Demon 79

Режиссер: Тоби Хейнс

Последняя серия рассказывает о ласковой работнице магазина, которая вынуждена совершить несколько ужасных поступков, чтобы предотвратить катастрофу. В главной роли – Аньяна Васан.



Аньяна Вассан в сериале / Entertainment Weekly

"Черное зеркало": смотрите тизер-трейлер