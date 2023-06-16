Яким вийшов 6 сезон серіалу "Чорне дзеркало": опис усіх серій і чесні відгуки глядачів

Популярний науково-фантастичний телесеріал "Чорне дзеркало" повернувся з очікуваним новим шостим сезоном. Скільки вийшло серій, про що в них йдеться та як на продовження реагують глядачі – читайте нижче.

Похмура сатирична антологія журналіста Чарлі Брукера "Чорне дзеркало" показує вплив сучасних технологій на життя людей. Новий сезон серіалу має 5 серій, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Пригодницький бойовик "Евакуація 2‎" вийшов на Netflix: чи варто дивитися

"Чорне дзеркало" 6 сезон: опис усіх серій

Кожна з 5 серій 6 сезону антиутопічної антології "Чорне дзеркало" розповість повноцінну історію.

"Жахлива Джоан" / Joan is Awful

Режисер: Еллі Панків

Перший епізод розповість історію звичайної жінки, яка на свій подив виявляє, що одна з найбільших стрімінгових платформ запустила телешоу про її життя. В головній ролі – Сальма Хаєк.



Сальма Хаєк у серіалі / Entertainment Weekly

"Лох Генрі" / Loch Henry

Режисер: Сем Міллер

За сюжетом, молода пара приїжджає до невеликого шотландського містечка, щоб зняти документалку про природу, де стає учасником незвичайної ситуації між місцевими жителями. Головну роль тут зіграє Семюел Бленкін.



Семюел Бленкін у серіалі / Entertainment Weekly

"За морем" / Beyond the Sea

Режисер: Джон Краулі

Події відбуваються в альтернативному 1969 році, а головними героями стануть двоє чоловіків, які вирушають на небезпечну місію щодо усунення наслідків масштабного катаклізму. У цьому епізоді з’явиться Аарон Пол.



Аарон Пол у серіалі / Entertainment Weekly

"День Мейзі" / Mazey Day

Режисер: Ута Брізевіц

У центрі сюжету – молода дівчина, яку починають переслідувати папараці після того, як вона потрапляє у ДТП і намагається втекти з місця події. Зазі Бітц зіграла головну роль.



Зазі Бітц у серіалі / Entertainment Weekly

"Демон 79" / Demon 79

Режисер: Тобі Хейнс

Остання серія розповідає про лагідну працівницю магазину, яка змушена зробити кілька жахливих вчинків, щоб запобігти катастрофі. У головній ролі – Аньяна Васан.



Аньяна Васан у серіалі / Entertainment Weekly

Відгуки глядачів на 6 сезон серіалу

Глядачі відзначили акторську гру персонажів, втім наголосили, що сюжет доволі нудний і передбачуваний. Більше коментарів читайте нижче:

"Все це виглядає так, ніби серіал сказав усе, що мав сказати, і зараз його слід припинити";

"Мав інші очікування. Нудно і передбачувано";

"Епізод другий і п'ятий жахливі, але решта цікаві й творчі";

"Мені просто сподобався кожен епізод і його нові напрямки/теми/жанри, досліджені цього разу. Першокласний сезон разом із 3 і 4. Справді не можу зрозуміти, чому так багато критиків не змогли насолодитися ним";

"Цікавий і нормальний, але зовсім не схожий на попередні сезони, які мають футуристичний, технологічний і моторошний сюжет. Це як справжній злочин. Я, м'яко кажучи, розчарований після років очікування нового сезону";

"Оригінальні продюсери, мабуть, сміються з того, яким вийшов цей 6 сезон".

На сайті Rotten Tomatoes 6 сезон "Чорного дзеркала" має 73 % свіжості від кінокритиків на основі 22 рецензій та 59 % від глядачів.

"Чорне дзеркало" 6 сезон: дивіться трейлер серіалу