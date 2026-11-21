Наша редакция подготовила подборку блестящих черных комедий, герои которых попадают в настолько безвыходные и смешные ситуации, что оторваться от экрана просто невозможно.

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"Фарго" (1996)

Рейтинг IMDb: 8,1

Продавец автомобилей имеет большие долги, поэтому нанимает двух неудачников для похищения собственной жены. Он хочет получить выкуп от богатого тестя, но преступники допускают роковую ошибку. Так, обычная афера мгновенно превращается в кровавый хаос на заснеженных дорогах.

"Фарго": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мастерское сочетание жестокого триллера и абсурдного юмора, а также феноменальную игру Фрэнсис Макдорманд. В то же время часть киноэкспертов отмечает, что холодная ирония братьев Коэнов может показаться слишком циничной для зрителей, привыкших к традиционным детективам.

"Удача Лохана" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,0

Два брата-неудачника решают ограбить хранилище трассы во время престижных гонок. Для этого они привлекают взрывника, которого сначала нужно вытащить из тюрьмы на один день. Из-за эксцентричности команды героям приходится постоянно импровизировать.

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"Удача Лохана": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают легкую атмосферу, теплое отношение авторов к провинциальным персонажам и неожиданный комедийный талант Дэниела Крейга. В то же время часть киноэкспертов отмечает, что ритм повествования местами замедляется, а сам сюжет выглядит проще, чем в предыдущих криминальных фильмах Стивена Содерберга.

"После прочтения сжечь" (2008)

Рейтинг IMDb: 7,0

Двое наивных сотрудников спортзала случайно находят диск с мемуарами бывшего агента ЦРУ. Они принимают обычные записи за государственные секреты и решают подзаработать на шантаже. Однако эта глупая затея быстро выходит из-под контроля и превращает жизнь горе-шантажистов в сплошной хаос.

"После прочтения сжечь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают острую сатиру на человеческую глупость и блестящую игру звездного состава во главе с Джорджем Клуни и Тильдой Суинтон. Впрочем, часть киноэкспертов отмечает, что персонажи получились слишком карикатурными.

Если современные комедии уже не могут вас рассмешить, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой популярных фильмов 90-х.