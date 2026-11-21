Наша редакція зібрала добірку блискучих чорних комедій, герої яких потрапляють у настільки безвихідні та смішні ситуації, що відірватися від екрана просто неможливо.

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"Фарґо" (1996)

Рейтинг IMDb: 8,1

Продавець авто має великі борги, тому наймає двох невдах для викрадення власної дружини. Він хоче отримати викуп від багатого тестя, але злочинці припускаються фатальної помилки. Так, звичайна афера миттєво перетворюється на кривавий хаос на засніжених дорогах.

"Фарґо": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають майстерне поєднання жорстокого трилера та абсурдного гумору, а також феноменальну гру Френсіс Макдорманд. Водночас частина кіноекспертів зауважує, що холодна іронія братів Коенів може здатися надто цинічною для глядачів, які звикли до традиційних детективів.

"Удача Лохана" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,0

Двоє братів-невдах вирішують пограбувати сховище траси під час престижних перегонів. Для цієї справи вони залучають підривника, якого спершу треба витягнути з в'язниці на один день. Через дивакуватість команди героям доводиться постійно імпровізувати.

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"Удача Лохана": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають легку атмосферу, тепле ставлення авторів до провінційних персонажів та несподіваний комедійний талант Денієла Крейґа. Водночас частина кіноекспертів зауважує, що ритм оповіді місцями сповільнюється, а сам сюжет виглядає простішим за попередні кримінальні фільми Стівена Содерберґа.

"Прочитати та спалити" (2008)

Рейтинг IMDb: 7,0

Двоє наївних працівників спортзалу випадково знаходять диск з мемуарами колишнього агента ЦРУ. Вони приймають звичайні нотатки за державні таємниці та вирішують підзаробити на шантажі. Проте ця дурнувата витівка швидко виходить з-під контролю і перетворює життя горе-шантажистів на суцільний хаос.

"Прочитати та спалити": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають гостру сатиру на людську дурість та блискучу гру зіркового складу на чолі з Джорджем Клуні та Тільдою Свінтон. Втім, частина кіноекспертів зауважує, що персонажі вийшли занадто карикатурними.

Якщо сучасні комедії вже не можуть вас розсмішити, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою популярних фільмів 90-х.